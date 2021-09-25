夏雷拉接掌水利局？金山政壇傳將大搬風

舊金山現任市府律師夏雷拉可望接任水利局局長，市府人事將出現骨牌效應。（美聯社）

消息指出，舊金山 下周可能批准由市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）接掌水利局（Public Utilities Commission），這項任命可能造成市府人事大搬風。

根據舊金山市府網站公布的議程，舊金山計畫於28日對夏雷拉以年薪39萬5000元接任水利局局長案進行投票。如果獲得通過，夏雷拉將辭去從2001年以來一直擔任的舊金山市府律師一職，同時將造成市府、甚至加州 政界的人事變化。

在夏雷拉人事案表決後，市長布里德（London Breed）必須任命新市府律師，外界猜測她的第一人選是自2014年開始擔任第17選區的加州眾議員 邱信福。

如果布里德任命邱信福接任市府律師，州長紐森（Gavin Newsom）必須在邱信福正式離職兩周後宣布補選，補選必須在邱信福離職後126天到140天內舉行。最可能角逐邱信福留下的眾議員席次的舊金山政界人士，是舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）的幕僚長甘大為（David Campos），和第六選區市議員楊馳馬（Matt Haney）。如果楊馳馬獲選接任邱信福留下的加州眾議員位置，布里德就必須選出遞補楊馳馬位置的市議員。

在前舊金山水利局局長凱利（Harlan Kelly）去年11月30日因貪腐案辭職下台後，布里德今年4月就提名夏雷拉接掌水利局局長。夏雷拉人事合約的談判時間比許多人預期的要長。

舊金山水利局總裁麥斯威爾（Sophie Maxwell）上周表示，這些事情需要花一些時間討論，水利局也必須聘請一位外部律師負責談判和審查合約。

在舊金山市府專注對抗疫情一年多後，出現了夏雷拉的新人事任命案以及它可能對舊金山政壇造成的骨牌效應，外界注意力逐漸轉向可能從現在起持續到明年的多項選舉上。

接替夏雷拉的新市府律師若想連任，必須在2022年6月參與初選才有機會保住職務。而在此之前，選民必須在今年底或明年初先決定是否罷免舊金山學區三位委員，和觀察舊金山檢察長博徹斯的罷免案是否能獲得足夠簽名登上選票。