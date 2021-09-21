屋崙55戶可負擔房屋動工 25%住屋將留給遊民家庭

位於屋崙的一棟可負擔房綜合大樓20日動工。（記者劉先進／攝影）

位於北加州屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）的95街和國際大道，一棟可負擔房綜合大樓20日動工。

大樓一層為Clínica de La Raza經營的社區服務衛生診所。55戶單元中，包含3戶471平方呎的工作室，25戶一居室，14戶兩居室，14戶三居室。所有單元均為用於租賃的可負擔房，將提供給收入為地區中位數收入（AMI）20%到50%的長期居民，並為收入為地區中位數收入20%到30%的遊民家庭，預留25%住房。

10年前，在此計畫的早期，行動全福音教會（Acts Full Gospel Church）的主教傑克遜（Bob Jackson）創建行動社區發展公司，希望打造可負擔房，幫助解決教徒的住房需求。從那時起，屋崙市府、屋崙住房管理局、加州戰略增長委員會（透過轉型氣候社區計畫撥款）美國銀行和花旗銀行都在聯合推動計畫。

加州戰略增長委員會的轉型氣候社區計畫撥款2820萬，給「更好鄰居、同樣鄰居」（Better Neighborhoods, Same Neighbors）倡議，希望減少東屋崙的溫室氣體排放，加強經濟發展，並改善弱勢社區的公共衛生和環境。該倡議再投資 55戶可負擔房。

位於屋崙的一棟可負擔房綜合大樓20日動工。（記者劉先進／攝影） 屋崙市長薛麗比表示，計畫展示了屋崙人透過通過合作尋找社區需求解決方案的堅韌和創造力。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長薛麗比表示，計畫展示了屋崙人通過合作尋找社區需求解決方案的堅韌和創造力。她感謝加州戰略增長委員會投資2800多萬這一願景，讓民眾清楚，社區本身能創建可負擔房。「政府一直在促進領導層聽到民眾的聲音。這就是為什麼我喜歡屋崙，我們對可持續發展的戰略增長的願景，從種族平等開始，並承認恢復性的方法，承認必須治癒的傷害。如果沒有社區的凝聚力，沒有信任，我們就不能有可持續性。而信任始於在這裡的人的聲音和權力。」

市議員瑞德（Treva Reid）表示，經過十多年的努力，很高興這個轉型計畫破土動工，它將為屋崙第七區帶來急需的可負擔住房和醫療保健資源。瑞德感謝市政府工作人員和社區合作夥伴推進這一創新發展，這將有助於解決東屋崙的長期不平等問題。

這是屋崙最新破土動工的可負擔房計畫項目，也是屋崙正在開發的大量計畫的其中之一。屋崙目前有57個新建、修復和保護項目，共計可提供3000多個單位的低收入可負擔住房，其中包括30個新建項目，16個收購轉換項目，10個保護修復項目和1個過渡性住房項目。自2019年以來，該市已完成了8個新建住房計畫，提供了600多個新的可負擔單位；4個收購轉換計畫，將40多個市場價格單位轉換為可負擔單位；以及2個保護修復項目，保留了140多個單位。