屋崙55戶可負擔房屋動工 25%住屋將留給遊民家庭
位於北加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）的95街和國際大道，一棟可負擔房綜合大樓20日動工。
大樓一層為Clínica de La Raza經營的社區服務衛生診所。55戶單元中，包含3戶471平方呎的工作室，25戶一居室，14戶兩居室，14戶三居室。所有單元均為用於租賃的可負擔房，將提供給收入為地區中位數收入（AMI）20%到50%的長期居民，並為收入為地區中位數收入20%到30%的遊民家庭，預留25%住房。
10年前，在此計畫的早期，行動全福音教會（Acts Full Gospel Church）的主教傑克遜（Bob Jackson）創建行動社區發展公司，希望打造可負擔房，幫助解決教徒的住房需求。從那時起，屋崙市府、屋崙住房管理局、加州戰略增長委員會（透過轉型氣候社區計畫撥款）美國銀行和花旗銀行都在聯合推動計畫。
加州戰略增長委員會的轉型氣候社區計畫撥款2820萬，給「更好鄰居、同樣鄰居」（Better Neighborhoods, Same Neighbors）倡議，希望減少東屋崙的溫室氣體排放，加強經濟發展，並改善弱勢社區的公共衛生和環境。該倡議再投資55戶可負擔房。
屋崙市長薛麗比表示，計畫展示了屋崙人通過合作尋找社區需求解決方案的堅韌和創造力。她感謝加州戰略增長委員會投資2800多萬這一願景，讓民眾清楚，社區本身能創建可負擔房。「政府一直在促進領導層聽到民眾的聲音。這就是為什麼我喜歡屋崙，我們對可持續發展的戰略增長的願景，從種族平等開始，並承認恢復性的方法，承認必須治癒的傷害。如果沒有社區的凝聚力，沒有信任，我們就不能有可持續性。而信任始於在這裡的人的聲音和權力。」
市議員瑞德（Treva Reid）表示，經過十多年的努力，很高興這個轉型計畫破土動工，它將為屋崙第七區帶來急需的可負擔住房和醫療保健資源。瑞德感謝市政府工作人員和社區合作夥伴推進這一創新發展，這將有助於解決東屋崙的長期不平等問題。
這是屋崙最新破土動工的可負擔房計畫項目，也是屋崙正在開發的大量計畫的其中之一。屋崙目前有57個新建、修復和保護項目，共計可提供3000多個單位的低收入可負擔住房，其中包括30個新建項目，16個收購轉換項目，10個保護修復項目和1個過渡性住房項目。自2019年以來，該市已完成了8個新建住房計畫，提供了600多個新的可負擔單位；4個收購轉換計畫，將40多個市場價格單位轉換為可負擔單位；以及2個保護修復項目，保留了140多個單位。
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