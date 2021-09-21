補強針上路 灣區供應量充足 重啟多個接種站

灣區各地衛生當局已做出提供補強針的準備。（美聯社）

在今年初夏民眾對新冠疫苗的需求量下降時，聖他克拉拉縣衛生官員關閉了山景城（Mountain View）社區中心的接種站，這個接種站在最忙碌的時候每日為民眾施打1000劑疫苗。

在拜登政府本月釋出9月20日起可開始注射補強針的訊息後，聖他克拉拉縣重新開啟了包括山景城社區中心在內的多個接種站，以應付隨時可能增加的需求。這項措施不只是為了打補強針的民眾準備，還有為最快10月就可開始接種疫苗的5到11歲幼童準備。再加上季節性流感疫苗 也將開打，意味著民眾排隊接種疫苗的隊伍很快就會重新出現。

聖他克拉拉縣最大公立醫院聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）副醫療長詹妮弗．湯（Jennifer Tong，音譯）說：「從某些方面來看，我們正在進入一場完美風暴。毫無疑問，所有醫療單位都必須為未來幾個月即將擺在我們面前的疫苗接種工作做好準備。」

首先，灣區 衛生當局可能先提供第三劑輝瑞（Pfizer）疫苗給65歲以上民眾或有新冠重症高風險者接種。本地衛生官員和醫療服務單位表示，他們已經做好準備，只等聯邦對這項建議做出最終確定。

美國食品藥物管理局（FDA ）的疫苗顧問委員會上周投票建議上述群體接種輝瑞補強針，FDA應該很快就會採納這項建議，但為了讓這項政策獲得通過，聯邦疾病防治中心（CDC）也必須批准補強針的使用。FDA疫苗顧問委員會也表示，醫護人員應該被納入第一批有資格接種補強針的群體。

灣區官員和醫療單位表示，本地補強針接種工作應可順利展開，因為這次疫苗供應量充足，醫療單位、私人診所和藥房加起來有數百個接種站，預約疫苗或隨到隨打都很容易。他們覺得，這一階段的接種將融入民眾的個人日常保健計畫中，可以前往平常看病的醫院或診所和流感疫苗一起接種。一些縣表示，這次不需要像上次在露天廣場、球場或活動中心設立大型接種站，而且許多大型場所現在已恢復正常營運，無法再設立接種站。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說：「打補強針是為了加強現有的免疫力，它的緊急程度或急迫性和第一劑疫苗是不同的。」