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加州千年古木浩劫 至少4處巨杉樹林遭火攻

編譯組／美聯社紅杉國家公園17日電
大火已燒進紅杉國家公園裡四處巨杉樹林。（美聯社）
大火已燒進紅杉國家公園裡四處巨杉樹林。（美聯社）

儘管17日天氣變涼，消防人員試圖阻止野火蔓延到擁有世界上最大樹木的加州森林，但至少有四處巨型古老紅杉樹林已被大火攻入。

已發生火災的巨型紅杉樹林包括紅杉國家公園（Sequoia National Park）的奧利歐湖樹林（Oriole Lake Grove）、紅杉國家森林（Sequoia National Forest）的北佩倫樹林（North Peyrone Grove）、南佩倫樹林（South Peyrone Grove）和長草原樹林（Long Meadow Grove），這些樹林的紅杉高度可達200呎，樹齡高達2000年，消防官員還無法確定這些樹林已受到多大的破壞。20年前，前總統柯林頓（Bill Clinton）曾在南佩倫樹林簽署建立國家紀念碑的公告。

為保護世界上最大的「薛曼將軍樹」不被大火燒毀，消防員用防火毯將其根部包裹起來。（...
為保護世界上最大的「薛曼將軍樹」不被大火燒毀，消防員用防火毯將其根部包裹起來。（美聯社）

「拯救紅木聯盟」（Save the Redwoods League）紅杉修復和管理經理波頓（Tim Borden）說：「這些樹林雖然沒有那麼出名，但仍然令人嘆為觀止，也同樣對森林具有重要的生態意義，我聽到這個消息很難過。」

大火現在離著名的巨杉森林（Giant Forest）還有約1哩遠，巨杉森林約有200棵巨型紅杉生長在國家公園山區的高原上。消防人員已經用鋁製的防火毯將薛曼將軍樹（General Sherman）等古樹的根部和其他建築物包裹起來。薛曼將軍樹體積達5萬2508立方呎，是世界上體積最大的樹。

由於17日氣溫下降，火場上空有煙霧覆蓋，火勢受到控制。消防訊息官胡珀（Katy Hooper）說：「大火燃燒速度已經放緩。」

胡珀表示，紅杉國家公園正在燃燒的兩場大火是9月9日發生的閃電所造成的，正逼近巨杉森林的「殖民地山火」（Colony Fire）17日面積增至3200畝，「天堂山火」（Paradise Fire）面積增至8320畝，兩場山火被當局稱為「KNP複合山火」（KNP Complex），現在有超過400名消防人員在現場灌救。

在紅杉國家公園以南，巨杉國家紀念碑（Giant Sequoia National Monument）的圖利河印第安人保留區（Tule River Indian Reservation）也爆發新山火「風火」（Windy Fire），火場面積17日擴大為7040畝，已燒進一片紅杉樹林。

山火 薛曼 加州

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