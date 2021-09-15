加州罷免選票寄回率 是2020年總統大選7成

截至選舉日當天下午，已有41%的選民寄回加州州長罷免選舉郵寄選票。（美聯社）

統計顯示，截至13日，加州 有870萬選民已寄回州長罷免選舉選票，是2020年總統大選時相近時間點寄回的選票數量的72%。

這項數據來自選舉數據公司「政治數據情報」（Political Data Intelligence），他們除了追蹤已寄回的郵寄選票數量，還收集提早投票選民的政黨隸屬和人口統計資料。儘管這項數據只告訴我們誰已經投票，但它讓我們得以了解整體選民參與的情況，以及對這場黨派罷免選舉的早期結果進行粗略估計。

數據顯示，已寄回的870萬張選票占總郵寄選票數量的39%，比率低於加州2020年總統大選同一時間點的55%。在這些選票中，52%來自民主黨 人，26%來自共和黨 人，23%來自其他政黨選民或獨立選民，與2020年總統大選時的比例相似：51%來自民主黨人，24%來自共和黨人，25%來自其他政黨選民或獨立選民。截至7月16日，加州註冊選民46.5%是民主黨人，24.1%是共和黨人，29.5%是其他政黨選民或獨立選民。

儘管民主黨選民的選票占已寄回選票的一半以上，但兩黨選民的參與率不相上下，43%的民主黨選民和42%的共和黨選民已寄回選票。在此情況下，罷免行動若想成功，共和黨選民的投票率必須要很高才有可能。

「政治數據情報」選舉日當天下午更新的數據顯示，已有41%的選民（超過900萬人）寄回選票，大部分來自民主黨選民。