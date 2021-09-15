我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

加州罷免選票寄回率 是2020年總統大選7成

編譯組／綜合14日電
截至選舉日當天下午，已有41%的選民寄回加州州長罷免選舉郵寄選票。（美聯社）
截至選舉日當天下午，已有41%的選民寄回加州州長罷免選舉郵寄選票。（美聯社）

統計顯示，截至13日，加州有870萬選民已寄回州長罷免選舉選票，是2020年總統大選時相近時間點寄回的選票數量的72%。

這項數據來自選舉數據公司「政治數據情報」（Political Data Intelligence），他們除了追蹤已寄回的郵寄選票數量，還收集提早投票選民的政黨隸屬和人口統計資料。儘管這項數據只告訴我們誰已經投票，但它讓我們得以了解整體選民參與的情況，以及對這場黨派罷免選舉的早期結果進行粗略估計。

數據顯示，已寄回的870萬張選票占總郵寄選票數量的39%，比率低於加州2020年總統大選同一時間點的55%。在這些選票中，52%來自民主黨人，26%來自共和黨人，23%來自其他政黨選民或獨立選民，與2020年總統大選時的比例相似：51%來自民主黨人，24%來自共和黨人，25%來自其他政黨選民或獨立選民。截至7月16日，加州註冊選民46.5%是民主黨人，24.1%是共和黨人，29.5%是其他政黨選民或獨立選民。

儘管民主黨選民的選票占已寄回選票的一半以上，但兩黨選民的參與率不相上下，43%的民主黨選民和42%的共和黨選民已寄回選票。在此情況下，罷免行動若想成功，共和黨選民的投票率必須要很高才有可能。

「政治數據情報」選舉日當天下午更新的數據顯示，已有41%的選民（超過900萬人）寄回選票，大部分來自民主黨選民。

民主黨 共和黨 加州

上一則

加州州長罷免選舉 舊金山華裔投票踴躍

下一則

加州罷免選舉 金山華裔女移民首投發聲

延伸閱讀

67%選民投票反對罷免 州長紐森宣布勝選

67%選民投票反對罷免 州長紐森宣布勝選

罷免加州州長紐森 67%選民投票反對

罷免加州州長紐森 67%選民投票反對
加州罷免選舉開鑼 舊金山華女首次投票

加州罷免選舉開鑼 舊金山華女首次投票
舊金山華人談罷免：各持己見 並未一邊倒

舊金山華人談罷免：各持己見 並未一邊倒
加州罷免選舉開鑼 舊金山華女首次投票

加州罷免選舉開鑼 舊金山華女首次投票

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
李安出版「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」。（記者李榮／翻攝）

李安尋「塵封的記憶」帶33名抗戰在美殉職華人空軍回家

2021-09-12 02:19

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況