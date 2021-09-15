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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

加州罷免選舉 金山華裔女移民首投發聲

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山居民李女士參與投票。（記者李晗 / 攝影）
舊金山居民李女士參與投票。（記者李晗 / 攝影）

備受期待的加州州長罷免選舉正式舉行。9月14日選舉日當天，全舊金山數百個票站開門。在市政廳的大型投票中心內，有華人移民女性選民是首次參與投票。

李女士住在舊金山SoMa區，她說這是她第一次參加投票。她指出，加州的治安、經濟的情況令她擔憂。「現在加州有好多問題。」李女士移民來美國多年，其實早在2020年時就已經成為了註冊選民，當時想要在總統選舉投票，但是沒能有來得及。所以這一次的州長罷免選舉，是她在美國的第一次投票經歷。

投票之後可以領取「我已投票」的貼紙。（記者李晗 / 攝影）
投票之後可以領取「我已投票」的貼紙。（記者李晗 / 攝影）

「這也是我們做公民的責任，」她說。她拿好選票之後，坐在投票中心的桌子上填寫。

與她一起來投票的阿娟，則是舊金山Ingleside區的居民。阿娟也對加州的情況，尤其是盜竊950元以下輕罪的法律感到擔憂。

在華人社區中，有支持罷免，也有反對罷免。阿娟表示，她身邊有人反對罷免，認為紐森做的不錯，也有不少人是支持罷免。至於候選人的領先人選艾德（Larry Elder）在防疫上的政綱，也令她感到擔憂。艾德曾經表示會廢除口罩令等。

市政廳投票站人數不多。（記者李晗 / 攝影）
市政廳投票站人數不多。（記者李晗 / 攝影）

選舉日的舊金山市政廳投票中心，人流並不多，因為大多數選民都已經使用郵寄選票的方式完成投票。也有民眾現場填寫完選票之後，將選票放入票箱。舊金山選務處發言人李懿莊也說，截至選舉日的早晨，舊金山投票率已經達到五成。

去年2020年總統選舉正值疫情高峰期間，因此選務處在市政廳的戶外搭建了大型的投票中心，讓民眾可以在戶外投票。今年選務處則沒有在戶外搭建投票中心。

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