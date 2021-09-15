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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

尹集憲：提案門檻太低 罷免制度有問題

記者李榮／灣區報導
尹集憲認為，罷免的制度設計有缺陷。（尹集憲提供）
尹集憲認為，罷免的制度設計有缺陷。（尹集憲提供）

針對這次紐森州長的罷免投票，在社區推動華人參政議政數十年、而本身没有政黨傾向的社區領袖尹集憲（Henry Yin）指出，12日晚上大家才舉辦過針對罷免的青少年辯論，與會者從新冠肺炎（COVID-19）疫情控制、教育政策、社區治安、遊民等各個角度探討是否該罷免紐森。不過無論立場如何，從大的角度與範圍來看，罷免的制度設計上確實有問題，等於有可能讓支持率非常低的人取代支持率高的州長，「制度本身導致没有相當的民意基礎。」

尹集憲表示，罷免是民主政治的機制，也是公民的權利。但是加州州長罷免的提案門檻很低，也難免成為一種政治鬥爭的手段，而且只要去投票者超過半數同意就能罷免成功。可是，萬一罷免成功，被選出的新州長姑且不去討論他的資歷、經驗、背景、能力等等，在民意基礎上，卻很可能比现任的州長來得低很多。例如選前就預估，萬一真的罷免紐森成功，新州長的支持率可能才15％左右，造成支持率低的取代支持率高候選人的情況，不是民主政治之福。

他進一步指出，特別是從這次的選舉中，可以看出雖然罷免一方也有一定的支持聲浪，但是新的州長候選人中，政治資歷都明顯不足，也缺乏堅實的民意基礎與力量。萬一真的罷免成功，未來政治的動盪恐怕難免，「我覺得未來要修改罷免的門檻，選民也要提升政治素養，避免被政治勢力所利用。」

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