灣區已準備好施打補強針 就等聯邦開綠燈

灣區醫院、療養院、藥局等醫療機構，已準備好提供新冠疫苗補強針。(美聯社)

灣區 的醫院、老年護理機構與藥局正在加緊準備，一旦聯邦機構完全批准，計畫將於本月稍晚開始就提供新冠補強針。確切日期尚未確定，拜登政府最初預定於9月20日，美國食品暨藥物管理局將於下周五進行最後投票。疾病控制中心CDC尚未確定補強針開始注射日期。

民眾在等待補強針期間無須擔心。儘管免疫力於近幾個月減弱，但未急遽下降，疫苗 對重症與死亡仍有強力保護作用。聖他克拉拉谷醫療中心副醫療長湯儀(Dr. Jennifer Tong)表示，她曾告訴自己的父母，不值得讓血壓升高，無須一整天排隊等待接種補強針，最終每個人都能打得到。

專家們認為，聯邦官員將遵循前兩劑優先順序列表，首先是醫護人員與75歲以上的高危險族群。因為輝瑞(Pfizer)是首先獲得補強針授權，這些族群當初施打輝瑞疫苗，也將接種輝瑞補強針。灣區醫院包括舊金山 加大、史丹福大學、聖他克拉拉谷醫療中心、奧康納醫院(O'Connor Hospital)、聖路易斯地區醫院(St. Louise Regional Hospital)、El Camino醫院都表示，當聯邦當局正式開綠燈時，他們保證已準備好向醫護人員施打第三劑新冠疫苗。

洛斯阿圖斯老年病學專家艾雅提(Dr. Mehrdad Ayati)表示，療養機構也準備好快速為住民與醫護人員接種補強針的工作。「所有療養機構都參與補強針計畫。藥房也開始加入。」老年人獨立生活社區例如庫比蒂諾「The Forum at Rancho San Antonio」正與CVS藥局合作，暫定本月最後幾天在社區設立注射門診區。

對一般民眾來說，何時是接種補強針時間？專家建議檢查疫苗卡。根據聯邦官員設定時間表，補強針注射時間是在最後一次注射疫苗後6或8個月。衛生官員在施打疫苗前，會確認疫苗卡上日期，以確保符合接種資格。

灣區各縣也擴增新疫苗注射站，但沒有計畫設立大型注射場館。補強針分發將比疫苗剛推出時更快、供應更普及，工作將會更順暢。舊金山加大首席醫藥主管柯蒂斯(Desi Kotis)表示，凱薩醫院(Kaiser)、舊金山加大、Sutter醫療系統、Dignity醫院將為病患及員工施打疫苗，供應鏈比過去強大許多。