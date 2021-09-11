遏制非法飆車 巡警駐屋崙

屋崙將與加州公路巡警達成新的合作協議，減少事故高傷害走廊上的危險駕駛，遏制非法街頭飆車，加強交通安全。（視頻截圖）

屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）和警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）10日宣布，屋崙與加州 公路巡警達成新的合作協議，減少事故高傷害走廊上的危險駕駛，遏制非法街头飆車雜耍，加強居民的交通安全。

8月10日，屋崙華埠商會主席陳錫澎聯合藍天使義工巡邏隊呼籲，要求紐森 宣布屋崙進入緊急狀態，並在包括華埠的屋崙街道上部署巡警巡邏，以阻止飆升的搶劫和暴力襲擊。薛麗比表示，在社區呼籲加州官員向屋崙提供更多的公共安全資源後，她與紐森討論了這一請求，紐森表示同意支持屋崙警局與巡警的合作。

不過，紐森並未答應宣布緊急狀態。

薛麗比說，所有的居民都應該在社區擁有更安全的街道。很感謝紐森與屋崙的合作，因為所有人都致力於減少街道上危險交通活動所造成的傷害、暴力和創傷。

新的合作將在本周末開始。屋崙警局將與巡警進行集中和協調的行動，以減少屋崙高傷害走廊上的危險駕駛。此外，基於非法街頭飆車活動的增加，巡警提供的額外工作人員，將支持警局在9月底前的每個周末進行執法工作。

阿姆斯壯表示，警局真心感謝巡警的協助。巡警將為困擾整個城市社區的非法飆車執法提供亟需的幫助。有了他們的合作，屋崙尋求根除飆車。