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「尚氣」金山首映 亞裔團體包場 數百影迷歡慶

記者李晗 / 舊金山報導
尚氣的主演梁朝偉（左）與劉思慕。（取自電影預告片）
尚氣的主演梁朝偉（左）與劉思慕。（取自電影預告片）

備受期待的好萊塢巨製——首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings，簡稱「尚氣」）終於正式登上大銀幕。

9月3日晚間，舊金山的亞裔社區團體也特別舉辦了首映包場活動，眾多亞裔的影迷參與活動，一起歡慶這部亞裔超級英雄電影的上映。

「尚氣」電影主演劉思慕。（取自電影預告片）
「尚氣」電影主演劉思慕。（取自電影預告片）

「尚氣」是漫威超級英雄系列電影的最新作品，由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu），曾經參演「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）的女星林家珍（藝名Awkwafina），以及國際巨星楊紫瓊、梁朝偉等人主演。影片講述了神器十環的故事，背景中有大量中國元素，包括國語的對白、旁白等。

主辦當天的首映活動的是「李孟賢亞太裔民主黨俱樂部」（Edwin M. Lee Asian Pacific Democratic Club），選址在舊金山日本城的一家戲院，數百位影迷一同觀影。

活動也邀請了眾多本地的民選官員出席活動，像是加州財務長馬世雲（Fiona Ma），加州議員邱信福（David Chiu），威善高（Scott Wiener），舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu），估值官郭華健（Joaquin Torres），縣警察局長宮本（Paul Miyamoto），市立大學校董王兆倫（Alan Wong）等。

俱樂部主席孫自華（Selina Sun）表示，亞裔的代表性非常重要。她強調之所以舉辦這樣的大型的首映活動，不單單是為了現在的社區，也是為了未來的社區。「當我們長大的時候，我們希望看到與我們相似的人在領導的職位上，擔任電影主演等，」她說。

警察局長宮本（左）贈送一副「李孟賢海報」給孫自華。（記者李晗 / 攝影）
警察局長宮本（左）贈送一副「李孟賢海報」給孫自華。（記者李晗 / 攝影）

縣警察局長宮本在致辭時，也特別製作了一個仿照「尚氣」的海報，但是主角是已故舊金山市長李孟賢。

值得一提的是，舊金山在影片中「戲份很重」。尚氣的家就是以舊金山Clement Street一棟公寓為範本在攝影棚中建造的，觀眾從尚氣家窗戶看出去的是真實的Clement Street。

該電影中有一段飆車的戲碼，也是在舊金山取景。影片中可以看到大量舊金山Nob Hill街頭、California街的斜坡，Ghirardelli巧克力工廠，以及連接華埠和聯合廣場的士德頓街隧道（Stockton Tunnel）的畫面。去年10月時，影片拍攝團隊就來到舊金山取景拍攝時就有引起轟動。據悉影片也有不少取景畫面是來自舊金山的列治文區。

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