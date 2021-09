「尚氣」金山首映 亞裔團體包場 數百影迷歡慶

尚氣的主演梁朝偉(左)與劉思慕。(取自電影預告片)

備受期待的好萊塢巨製——首部亞裔 超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,簡稱「尚氣」)終於正式登上大銀幕。

9月3日晚間,舊金山 的亞裔社區團體也特別舉辦了首映包場活動,眾多亞裔的影迷參與活動,一起歡慶這部亞裔超級英雄電影的上映。

「尚氣」電影主演劉思慕。(取自電影預告片)

「尚氣」是漫威超級英雄系列電影的最新作品,由加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu),曾經參演「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)的女星林家珍(藝名Awkwafina),以及國際巨星楊紫瓊、梁朝偉等人主演。影片講述了神器十環的故事,背景中有大量中國元素,包括國語的對白、旁白等。

主辦當天的首映活動的是「李孟賢亞太裔民主黨俱樂部」(Edwin M. Lee Asian Pacific Democratic Club),選址在舊金山日本城的一家戲院,數百位影迷一同觀影。

活動也邀請了眾多本地的民選官員出席活動,像是加州財務長馬世雲(Fiona Ma),加州議員邱信福(David Chiu),威善高(Scott Wiener),舊金山行政官朱嘉文(Carmen Chu),估值官郭華健(Joaquin Torres),縣警察局長宮本(Paul Miyamoto),市立大學校董王兆倫(Alan Wong)等。

俱樂部主席孫自華(Selina Sun)表示,亞裔的代表性非常重要。她強調之所以舉辦這樣的大型的首映活動,不單單是為了現在的社區,也是為了未來的社區。「當我們長大的時候,我們希望看到與我們相似的人在領導的職位上,擔任電影主演等,」她說。

警察局長宮本(左)贈送一副「李孟賢海報」給孫自華。(記者李晗 / 攝影)

縣警察局長宮本在致辭時,也特別製作了一個仿照「尚氣」的海報,但是主角是已故舊金山市長李孟賢。

值得一提的是,舊金山在影片中「戲份很重」。尚氣的家就是以舊金山Clement Street一棟公寓為範本在攝影棚中建造的,觀眾從尚氣家窗戶看出去的是真實的Clement Street。

該電影中有一段飆車的戲碼,也是在舊金山取景。影片中可以看到大量舊金山Nob Hill街頭、California街的斜坡,Ghirardelli巧克力工廠,以及連接華埠和聯合廣場的士德頓街隧道(Stockton Tunnel)的畫面。去年10月時,影片拍攝團隊就來到舊金山取景拍攝時就有引起轟動。據悉影片也有不少取景畫面是來自舊金山的列治文區。