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金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

協助華埠小商戶 加州州府、金山市府發放20萬份防疫品

記者李晗 / 舊金山報導
本次ChinaSF的防疫用品派發活動也獲得中華總會館、美化華埠行動委員會的大力支持。（記者李晗 / 攝影）
本次ChinaSF的防疫用品派發活動也獲得中華總會館、美化華埠行動委員會的大力支持。（記者李晗 / 攝影）

加州政府與舊金山市府的對華辦公室（ChinaSF）合作，將會給華埠小商戶提供20萬份的防疫用品（PPE），幫助華埠小商業度過疫情難關。想要領取防疫用品的商戶必須提前註冊。

對華辦公室與GlobalSF負責人趙翠薇表示，這次的防疫用品中有口罩（N95與普通醫用口罩）以及洗手液。除了華埠之外，舊金山其他的社區將會有派發活動。本次的派發活動也獲得中華總會館、美化華埠行動委員會（BeChinatown）的大力支持。中華總會館總董朱汝湛，以及多位僑領李殿邦、黃國康等，美化華埠行動委員會代表梅德俊、勞微笑等出席發佈會。

具體的領取方式則是：如果能夠使用網絡的小商戶，可以登錄網址：https://www.ppeunite.org/service-page/ppe-pickup-san-francisco-chinatown。然後點擊「BOOK NOW」來開始註冊。領取的日期則是可以選擇9月8日（周三）以及9月11日（周六），下午1時至4時。領取的地點則是中華總會館（841 Stockton Street）。註冊頁面只有英文。

如果沒有電腦、網絡，或者不懂英文的民眾，可以在9月4日（今日周六），9月7日（周二）的下午1時至4時在中華總會館領取表格填寫，會有專人在場幫助上網註冊。

9月8日派發的當天，也可以現場領表填寫。更多詳情可以查閱上述的網站。

華埠 防疫 口罩

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