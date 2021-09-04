投身罷免金山教委 林文傑：華人社區要積極投票

林文傑參與華埠街頭的罷免教委的集會。（本報檔案照片）

舊金山 罷免教育委員的運動即將走向高潮。民間徵集簽字已經突破7萬，將會在下周正式提交給舊金山選務處確認。一旦獲得確認，選民的力量將會決定聯合學區 是否面臨改朝換代。

這其中一直投身奮戰在罷免運動前線的，就是一位華裔父親——林文傑（Man Kit Lam）。他受訪時表示，寄望透過自己的行動，喚醒華人 社區，積極出來投票。

香港移民林文傑投身罷免教委運動，寄望喚醒華人社區。（記者李晗 / 攝影）

聯合學區目前深陷爭議。因為疫情校園關閉，學童只能在家上網課，學習效果令許多外界擔憂。然而學區的重啟校園計畫遲緩。此外教委涉及歧視亞裔的言論、公立名校的改革過程、學校的除名過程，都激怒眾多家長，因此發起罷免運動。

林文傑說，華人在美國，無論來自哪裡，都應該齊心團結。作為公立學校的家長，他說自己見到自己小孩在線學習的過程中不快樂，而聯合學區的官員卻在「搞政治」，在多個改革決策的過程中搞「獨裁」。

「我好想喚醒華人社區，讓他們知道發生了什麼事情。」林文傑表示，他認為聯合學區的官員應該要為了學生，為了更好的教育，而不是給學生帶來「情緒傷害」（emotional harm）與「學習缺失」（learning loss）。更重要的是，他認為許多的改革是影響深遠的，絕不能兒戲，因此自己「一定要出聲」。

林文傑是香港移民，移民來美之前供職於香港廉政公署（ICAC），精於執法與調查。過去幾個月，他活躍於罷免簽字徵集運動，積極在社交媒體、傳媒、集會上發聲。

但最為轟動的，是他在街頭制止一場疑似偷竊選民簽字的對峙中「一戰成名」。案發是5月30日，地點是在舊金山列治文區。當時林文傑正在Clement街徵集選民的簽字。隨後有影片拍到，一名戴紅色眼鏡的男子與林文傑發生爭執，林文傑在視頻中怒吼，指控該名紅色眼鏡男子偷竊選民簽字的紙張。

僵持之下，紅色眼鏡男子被拍到從背後拿出了紙張，還給他，直說「你們抓到我了」。事件引起軒然大波，主流媒體連番報導。舊金山警方在7月時已經完成調查，呈交給了加州總檢察長（Attorney General）辦公室做後續的檢控事宜。

林文傑說，對方的行為卑劣，做了這樣的事情，怎麼可以大搖大擺不受法律後果？

總檢察長邦塔（Rob Bonta）在9月2日時回應表示，自己知悉這個案件，正在調查審理的過程中，目前尚未有更新進展可以公佈。邦塔說，檢察長辦公室接受了這個案件，會在一個「合適的」時候公佈給公眾與傳媒知道處理結果。

罷免教委的運動預計將會在9月7日周二將選民簽字提交給選務處。罷免選舉的門檻需要大約5萬1300多個選民簽字，而本次運動則是徵集了超過7萬。