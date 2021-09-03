罷免加州州長選舉 西裔年輕人投票低 對紐森不利

現任州長紐森面臨罷免選舉。（記者劉先進／攝影）

加州公共政策研究所（PPIC）2日舉行罷免州長紐森 論壇。紐約時報全國政治記者莫迪娜（Jennifer Medina）表示，西裔選民相對年輕，投票 比例低，這對紐森選舉來說是不利消息。

西裔選民對罷免不熱衷

洛杉磯時報政治記者梅塔（Seema Mehta）表示，紐森團隊在將罷免與川普、共和黨 掛鉤，是基於恐懼的行動。恐懼可以激勵民主黨選民投票。「在夏天的早期民調顯示，他們沒有那麼熱情投票。加州公共政策研究所的民調顯示，這種資訊傳遞起了作用，讓他們更有動力投票。已經提交的郵寄選票中民主黨和共和黨選民的比例超過2比1。不過，我認為共和黨人會因為其他原因投票更多。」

梅塔說，考慮到美軍在阿富汗撤軍後的一系列難以置信的悲劇（包括美軍在喀布爾機場被恐怖組織炸死），總統拜登和副總統賀錦麗，來灣區給紐森造勢的可能性很小。

加州公共政策研究所（PPIC）2日舉行論壇。紐約時報全國政治記者莫迪娜（右上）和洛杉磯時報政治記者梅塔（下方）討論罷免州長紐森。（記者劉先進／翻攝）

莫迪娜說，年輕選民本來就投票率低，而加州西裔選民相對年輕，投票的比例很低。很多西裔選民和她說，熱衷關注總統選舉，對桑德斯熱衷，但似乎不關心、沒意識到或肯定不參與罷免選舉。其中一個重要原因，紐森競選團隊和民主黨沒有做太多工作。直到最近才做出很大努力來接觸這些選民。「但是，我認為部分原因是意識形態方面的，比如紐森不是那種讓一群年輕人興奮起來的平民主義者，而這些人是他真正需要的一些選民，以便能夠贏得選舉勝利。 」

若艾德當選 或限制墮胎

梅塔表示，共和黨候選人艾德（Larry Elder）是7月中旬加入州長候選人名單的，時間較晚，距離選舉2個月。但他在廣播電台工作幾十年，經常出現在福斯電視台，有很多忠誠的追隨者。保守派選民被激怒了，對罷免很熱情。對於他們來說，艾德並非陌生面孔，且很快籌集到相當數量的競選資金。當然他也說過很多有爭議的事情，包括對女性在公共場所的問題等。

史上最嚴厲的禁止墮胎法案在德州上路。法案允許德州居民對協助妊娠六周以上婦女墮胎的醫護人員以及相關人士提告，若訴訟成功還將會獲得一萬獎金。若反對墮胎權的艾德當選州長，會如何影響婦女權利？

莫迪娜表示，1日晚她在採訪200名共和黨人組成的團體，很瞭解德州發生之事。但讓她吃驚的是，墮胎並未出現在這些共和黨人中。如果真的選出共和黨州長，其如何與立法機構互動引人關注。「你不能低估立法機構的權力，加州民主黨在立法機構中有超級多數席位。州長相當於國王的職位，他可以下達命令限制墮胎，這絕對有可能。」