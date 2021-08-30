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加州山火危機攀「高」塞拉山脊難擋 專家重擬對策

編譯組╱加州29日電
加州山火焚燒最高點不斷攀升。迪克西山火燃燒高度達到海拔8500呎。（美聯社）
加州山火焚燒最高點不斷攀升。迪克西山火燃燒高度達到海拔8500呎。（美聯社）

隨著全球暖化加州山火不但規模愈來愈大，焚燒地區也達到過去想像不到的高處，目前仍在燃燒的迪克西山火 (the Dixie Fire) ，不但已經燒燒越險峻的塞拉內華達山脈 (Sierra Nevada Mountain) ，也引燃山脈西側山脊。

迪克西山火目前在加州最北端焚燒，延伸到拉森火山國家公園 (Lassen Volcanic National Park)，燃燒高度達到海拔8500呎。

事實上近年來加州山火焚燒最高點不斷攀升。去年塞拉內華達山脈南端的溪流與紅衫複合大火 (Creek Fire and Sequoia Complex Fires) 焚燒到驚人的海拔1萬呎深山處。如此高度，可燃燒得植物事實上已相當稀少。

科學家指出，加州過去幾年山火燃燒林區的高度，正是全球暖化的鐵證。許多山區過去由於海拔線極高，由於高地氣溫低，成長的植物樹木不易燃燒，現在也有可能成為一片焦土，此外救火隊員也很難進入如此崇山峻嶺與大火搏鬥。

一項新近研究顯示，過去35年間，美國西海岸面臨山火威脅的林地增加了11%，增加面積高達3萬1500平方哩，其中2400平方哩山火危險區是在塞拉內華達山脈。麥德賽加大 (UC Merced) 氣候學教授阿巴卓格羅 (John Abatzoglou) 表示，加州山火危機不斷攀升。

加州森林防火廳 (Cal Fire) 過去認為塞拉內華達山脈為森林大火的天然屏障，救火隊員無須擔心前往深山與大火搏鬥，一般山火燃燒到海拔高處，將因高地潮濕低溫氣候，慢慢自行消退。救火員有時蓄意將火勢引到高地，利用高地自然環境來控制大火。

可是由於山火火勢愈來愈往高處爬升，山火專家必須重新思考對策。前加州森林防火廳主任皮摩特 (Ken Pimoltt)說，高山大火改變整個狀況，無法依賴塞拉內華達山脊為天然屏障，必須重新擬定對抗山火戰略。

高坡山火專家、戴維斯加大植物生態學榮譽教授史瓦茲 (Mark Schwartz) 說，加州面臨的是完全不同的未來。高山可燃植物愈來愈多，山火蔓延到高山峻嶺可能性愈來愈強，迪克西山火就是一個好例子。

迪克西山火7月13日起從布特縣 (Butte County) 的羽毛河峽谷 (the Feather River Canyon) 爆發之後，繼續焚燒蔓延到海拔8000呎深山處，成為加州史上規模第二大的一場山火。

山火 加州 暖化

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