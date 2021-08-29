罷免加州州長選舉 APAPA籲華人踴躍投票

APAPA的聯合創始人尹集成(左)、董事代表龔行憲(右)呼籲華人踴躍投票。（取自APAPA官方網站）

9月14日加州即將舉行罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉。非盈利機構亞太公共事務聯盟（APAPA）近日發出呼籲，希望華人 、亞裔能夠積極參與投票 ，發出自己的聲音。

APAPA聯合創辦人尹集成（C.C. Yin）表示，APAPA的責任就是要告知華人關心社會。也就是華人、亞裔作為一個在美國 生活的群體，如想在美國生活成長受到尊重，就需要關心社會，並通過發出自己聲音來提升自己的地位。

「而參與美國的政治、社會活動，就一定要去投票」，尹集成說。投票是為了自己好，保護自己和自己的家庭、財產。

APAPA因為是非盈利機構，不會參與政治選舉競爭，也就是在這一次的選舉中不會表態支持罷免或者是反對罷免。而美好政府促進會（AAGG）作為一個政治行動委員會（PAC），在這一次的選舉中也沒有表態。

APAPA的董事會成員龔行憲說，在美國的民主制度下，就是要投票，不管是站在哪一邊，都應該要站出來投票。他指出，華人投票率的高低，都會有數據的分析，也就是主流政界都會知道。只有選票數量上去了之後，主流政界才會對華人重視，影響力才會跟著上漲。

這一次州長罷免選舉，因為並非是常規選舉年的常規選舉，因此投票率的高低對於選舉結果如何非常關鍵。龔行憲說，因此，這一次華人應該站出來投票，抓住機會，展現我們的力量。

此外，APAPA也將在9月18日慶祝成立20周年。尹集成表示到時候會在尹氏莊園（Yin Ranch）內舉行盛大的活動，邀請全美各地的政要嘉賓出席。