卡爾多山火延燒 保護太浩湖關鍵1天 消防員苦守火線

卡爾多山火仍在延燒，當局說周六保護太浩湖的 「關鍵一天」。（美聯社）

周六（28日）對消防員是一個關鍵的日子，因為他們必須努力防止大規模的卡爾多熊熊山火 燒到太浩湖度假區，炎熱的大風會助長頑固的火勢。

卡爾多山火在太浩盆地西南部的山區肆虐，大部分地區被籠罩在有毒的煙霧中，本應是勞動節 周末度假高潮中的遊客，也紛紛打包離開。截至星期六上午，加州 消防廳表示，大火已經燒毀了14萬9684英畝，比截止星期五（27日）晚上的14萬5463英畝有所增加。火勢控制區域則已達到19%。

周六的熱風陣風可達35英里/小時，使人們擔心風會使幹枯的樹頂上的餘燼擴散，並引發新的火災。加州消防發言人霍納上尉（Capt. Stephen Horner）說，「對我們來說，這將是非常關鍵的一天。」

大火的東部邊緣距離南太浩湖市約7或8英里，由於採取被稱為 「回火」的行動，夜間火勢沒有太大進展：消防員在大火到達之前燒掉了燃料，這樣大火就沒有東西可以點燃。現場指導灌救的霍納隊長表示，消防員昨晚的這一行動是非常驚人的。

在火場的西部，盡管消防員能夠加強控制，建立起防線，但周五晚上，艾爾度拉多縣沿歡樂谷路和從Newtown路到Aukum山路的所有相交道路附近，以及從Aukum山路進入歡樂谷和Bucks Bar路之間的所有道路，發布了新的疏散令。

有四人在卡爾多山火中受傷，為兩名急救人員和兩名平民。加州消防廳說，至少有650座建築被毀，包括469座房屋；超過1萬8000座建築仍然受到威脅。

周六，許多疏散令仍然有效，受威脅地區都在艾爾度拉多縣。50號公路從Sly Park 路出口到Meyers的89號公路交匯處繼續關閉。

這場火災於8月14日在Grizzly Flats社區附近首先燃起，預計至少在9月8日之前不會被完全控制。官員們說，起火原因正在調查中。