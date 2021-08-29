金山華埠音樂節登場 居民、遊客聞歌起舞 熱情互動

台下觀眾聞聲起舞，與演員互動。（記者李怡攝影）

伴隨周六舊金山 的高溫炎熱，舊金山中華文化中心主辦的「華埠 音樂節」（Chinatown Music Festival）在花園角廣場（Portsmouth Square）的戶外熱鬧舉行。多個活躍在灣區的樂隊和知名歌手參加演出。音樂節活動獲得多個市府部門、基金會的支持，無需門票，完全免費。現場觀眾熱情高昂，激動之時聞歌起舞，好似在表達對回歸正常有序的社區生活的慶祝。

在音樂節現場表演的流行樂隊。（記者李怡攝影）

今年音樂節活動的主題是「團結」。疫情期間，華埠社區因反亞裔 暴力而遭遇重創，經濟復甦也受到影響。主辦方認為，面對挑戰，應該要融合多元文化，讓社區團結在一起，以跨流派的藝術形式慶祝各個社區的不同，加深外界對華埠、亞裔社區的理解。

表演在上午11時開始，直到下午5時結束。演出團體和個人包括有Rebirth Canal、Chino Yang、Chris Songco、Lion Dance Me、29th St. Swingtet、The Autonomous Region和Barbary Coast Brass等。

當天音樂節的現場，不只有華埠社區居民，來舊金山旅行的遊客也現場參與互動。Tina Coen是從洛杉磯來的遊客，遊覽華埠時正巧遇到音樂節，隨即邀請同行的朋友加入，並與現場觀眾隨著音樂一起跳舞互動，滿臉洋溢著快樂的笑容。她說，「因為過去一年多的防疫隔離生活，讓人覺得很沉悶，看到這樣充滿活力的社區活動和有感的音樂，讓人情不自禁的加入其中」。

華埠居民陳女士說道，「這場戶外音樂節活動來得正是時候，期待可以幫助華埠一掃過去一年多的諸多沉悶，迎來如往昔的熱鬧繁華景象。」