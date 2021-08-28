我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

金山名校洛威爾高中招生改革 亞裔新生銳減近2成

記者李晗／舊金山報導
位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）
位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）

秋季開學之後，舊金山名校洛威爾高中（Lowell High）的新生比例構成也正式有了答案。在招生制度改革了之後，亞裔學生人數銳減。

洛威爾的招生改革曾經引起巨大爭議。該校將原本注重學業成績的招生方式，改為「看運氣」的抽籤制度。

根據舊金山聯合學區的數字，2021年秋季學期的洛威爾九年級新生中，亞裔是270人。而前一年的新生群體中，亞裔人數330人，亞裔學生人數減少了18%，接近兩成。而比例上，亞裔新生佔全年級的比例也從2020年的50%，下挫到了今年的42%。

此外，白人學生也相應減少，西語裔、非裔的學生則增加。其餘的多族裔（混血）、太平洋島嶼裔、美國原住民等族裔則變化不多。

洛威爾高中是西海岸的名校，也是舊金山排名第一的公立高中。百年來洛威爾高中一直都是遵從看分數擇優錄取（Merit-based）的制度，校內的亞裔學生過半，大部分都是華人。不少舊金山華人家長都將進入洛威爾視為進入大學名校的墊腳石。

然而，要求洛威爾改革的呼聲也一直都在，其中的原因牽涉洛威爾高中內的種族歧視主義，尤其是目前校內的非裔和西語裔人數代表很少，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。同時亞裔學生過半，這也引起社會的呼聲，要求洛威爾增加學生的族裔多元化。

去年因為疫情，舊金山學區的學生成績只有通過和不通過，所以當時學區官方決定「試行」改革一年，嘗試抽籤（lottery）制度。也就是不再看學生的學習成績，純粹按照現有的抽籤制度。

然而今年2月時，學區教育委員會5比2通過了改革方案，將洛威爾的招生制度永久改為抽籤制。該決定在華裔社區中引起巨大反彈，相關的訴訟目前仍在進行當中。華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）在當時的教委會投票時投下了反對票，但是依然無法阻擋多數同事的支持決定。

如今改革的第一年，洛威爾高中的非裔和西語裔學生人數的確有了明顯的增加。其中，西語裔的新生從去年的佔比14%上漲到了今年的佔比25%，而非裔的學生則是從2%上漲至了5%。

聯合學區在過去一段時間內充滿爭議，洛威爾改革也是其中一個爭議焦點。此外，學校改名、校園重啟過慢也備受各方指責，三名學區教育委員也面臨罷免。

亞裔 學區 舊金山

上一則

舊金山加大最新研究：變種病毒有抗體 疫苗威力減

延伸閱讀

舊金山名校招生改革 亞裔學生銳減近2成

舊金山名校招生改革 亞裔學生銳減近2成
加州州長紐森現身舊金山遊民帳篷營區 打掃街道

加州州長紐森現身舊金山遊民帳篷營區 打掃街道
開學3周 屋崙聯合學區上百師生確診 關閉7教室

開學3周 屋崙聯合學區上百師生確診 關閉7教室
終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校

終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校
金山人語／安全注射站 真會安全嗎？

金山人語／安全注射站 真會安全嗎？

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診