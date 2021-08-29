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金山市長專欄／金門幸運簽語餅店 堅毅的象徵

倫敦‧布里德
嘉賓一起為幸運簽語餅店慶生。
嘉賓一起為幸運簽語餅店慶生。

親愛的讀者：

金門幸運簽語餅店於59年前在華埠開業，從此成為世界各地遊客尋找充滿好運的甜蜜目的地。

在店外常常看到遊客在排隊，大家都感受到金門幸運簽語餅店以愛心手工製作簽語餅。而今時今日，除了傳統口味外，顧客還可以品嘗到巧克力、草莓和帶有獨特配料的綠茶等創意口味。

通過不懈的職業努力和卓越的奉獻，餅店成為了華埠的重要地標，吸引本地居民及遊客前來華埠。標誌性的手工，美味的食材和精緻的工藝也成為了舊金山的基石。

在過去的18個月裡，一切都起了變化，疫情亦帶給我們不同的挑戰。我深明店主陳展明、他的商店和家人，和我們很多人一樣，經歷了很多：經濟危機，以及對我們亞裔社區的仇恨和仇外心理。

布里德市長(左起)和陳展明及金山警局長合影。
布里德市長(左起)和陳展明及金山警局長合影。

金門幸運簽語餅店及員工的意志堅定。他們為長者和弱勢群體收集和分發個人防護裝備等的資源；他們一直為別人發聲和幫助社區。

儘管在過去的一年裡我們一同感受到了種種損失，但這個地方為我們帶來希望。這裡不僅是一家傳統商店，而且亦是在華埠內的一個大家庭和社區。金門幸運簽語餅店是堅毅的象徵，亦將永遠成為舊金山故事的一部分。

我想藉此機會祝賀幸運簽語餅店的59周年紀念，並讓大家有機會同聚。

自疫情開始以來，我們一直尋找透過不同資源提供撥款和貸款來支持小商業，當中包括我最近簽署的財政預算。我明白商戶在疫情下一直困難重重，而隨著我們走上經濟復甦之路，我們會繼續尋找資源來幫助大家。

請鼓勵您身邊的人接種疫苗，如要預約及查詢接種地點，請瀏覽網址: sf.gov/getvaccinated。如閣下需要了解有關新疫苗要求等資訊，瀏覽網址:http://sf.gov/vaxrequired。

敬請繼續佩戴口罩，並鼓勵他人接種疫苗。祝願您平安健康。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。 

敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德 

防範新冠疫情，請繼續佩戴口罩，並鼓勵他人接種疫苗。
防範新冠疫情，請繼續佩戴口罩，並鼓勵他人接種疫苗。

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