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加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

編譯組／綜合25日電
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州稅務局(California Tax Franchise Board)24日說，第二輪加州紓困金最晚將在本月底前發放。該局發言人說，與第一批紓困金的付款形式一樣，第二輪將以兩周為單位發放。付款將通過直接存款或紙質支票形式發送。

想知道會收到多少錢嗎？加州稅務局在其網站上有一個易用的工具，可以幫助你確定金額。

一般來說，如果你有資格獲得第一次加州紓困金，並申請過一個或多個受撫養人的退稅，你將獲得500元。如果你沒有資格獲得那筆紓困金，也沒有申請一個或多個受撫養人的退稅，你將獲得600元。如果你沒有資格獲得那筆紓困金，而且申請有一個或多個受撫養人，你可以獲得1100元。最後，如果你有資格享受該紓困金，但沒有申請一個或多個受撫養人的退稅，你就沒有資格享受第二筆紓困金的發放。  

州長紐森（Gavin Newsom）於7月12日簽署了一項法案，其中包括為 「受疫情影響最嚴重的家庭提供120億元的救濟」。

紐森當時說：「加州正在應對疫情所暴露出來的不平等現象，進一步擴大我們對那些面臨最大艱難的加州人的支持。

這些資金來自聯邦復甦基金和加州的預算盈餘。紐森說，大約三分之二的居民將有資格獲得600元的付款，有孩子的人將另外再獲得500元。

紓困金 加州 紐森

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