阿縣警長參選人：將提供資源保護屋崙華埠

任職縣警24年的桑切斯宣布競選縣警長。桑切斯對本報表示，若能當選，希望主動和屋崙市和警局對話，保護華埠社區治安。（記者劉先進／攝影）

在阿拉米達縣警任職24年的桑切斯（Yesenia Sanchez）已宣布競選縣警長，挑戰現任警長埃亨（Greg Ahern）。桑切斯對本報表示，若能當選，希望主動和屋崙 市及警局對話，提供警力資源巡邏，抓捕罪犯，保護阿縣華埠 社區治安。

桑切斯1997年入職，現擔任部門指揮官，管理都布林的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），旗下600多名員工，她還監督2.7億的預算。

桑切斯的競選綱領包括，希望增強問責制。她認為執法工作 必須有透明度和問責制，才能做到公平、有效，並確保社區安全。她將致力於與監督委員會合作，該委員會將監督警長辦公室，並對辦公室問責。她還主張，傾聽和回應社區需求，進行社區投資和犯罪預防，投資於監獄人員的改過自新。

溝通合作 投入警力巡華埠

新冠疫情以來，多地犯罪問題飆升，屋崙更是首當其衝。自年初到8月11日，屋崙謀殺、槍擊、劫車、搶劫，均在飆升。而屋崙華埠也多次發生暴力搶劫和仇恨犯罪。華埠一度在年初兩周內，有近30起搶劫。

桑切斯表示，屋崙華埠社區，乃至亞裔社區，成暴力犯罪受害對象。目前，縣警警長和屋崙等城市官員，沒有好的溝通，只到萬不得已時才交流。為了真正和城市建立關係，縣警須走出去，和屋崙交流，找出互助辦法。現在，警員都在為人手不足而苦惱。縣警和地方警局須同心協力，解決一些熱點犯罪問題。縣警警長看到暴力事件頻發，可以主動和屋崙警局對話，雙方探討資源互補，集中力量解決犯罪問題。比如華埠中心不斷遭遇暴力攻擊、搶劫。若屋崙警局沒有足夠資源解決，縣警可團結一心，甚至從聯合市（Union City）、紐瓦克（Newark）調配人手幫忙。同理，若紐瓦克有頻發犯罪問題，也可從其他地方調人。

桑切斯表示，聽聞華埠社區要求州長紐森提供加州公路巡警巡邏。縣警在屋崙有副警長辦公。調配額外資源幫助華埠，本該是縣警主動提供的。沒人規定，縣警不能在華埠巡邏檢查。「如果我們有潛在的資源，為什麼不利用？我認為，警長沒有向屋崙提供資源巡邏。這種對話本該發生。如果縣警願意提供，為何屋崙會拒絕？這些都可以透過對話解決。」

加強獄犯教育 避免再作案

桑切斯說，警長可詢問社區，需提供什麼資源？透過類似的反饋，瞭解需求，更有針對性的幫助社區。「這是我競選的原因。現任警長忽略此點，失去作為一名公務員的眼界，沒有問責制，沒有透明度。縣警需要更多基於社區的外聯、參與工作。社區能衡量縣警的工作，如果社區仍然被犯罪困擾，或者警員工作做得不到位，社區生活和工作可以反饋，問題出在哪裡。」

目前，加州某些輕罪指控的嫌犯被逮捕後，有時被法官釋放。屋崙華埠數次出現類似情況，罪犯小偷小摸或攻擊他人，第二天被釋放後馬上再作案。

桑切斯說，縣警的一個職能，就是管理監獄。與其在沒有資源、穩定性不夠的情況下，將人釋放，尤其將一些有精神疾病的人放出去，不如加強監獄內的規畫和服務，以便與地檢處、公辯律師辦公室和少年司法系統合作，確保當某些人被釋放時，有相應計畫服務。或附加一些條件要求，比如拿到普通教育發展（GED）證書。或者，有精神疾病的人，有對應機構接收治療。

「讓人自願行不通，需要強迫他們參加一些項目，得到證書，獲得工作和住房，以擺脫犯罪被抓、釋放後繼續犯罪的循環。目前的工作是在孤島上，各自為戰，勁沒有往一處使。現任警長的工作只是將人關起來，提供食物，在人應被釋放時釋放，這並非解決問題的方式。」