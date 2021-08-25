離太浩湖僅15哩 卡爾多山火延燒放緩

太浩湖美麗的湖光山色24日被黃色濃煙遮蓋，空氣中充滿煙灰。（美聯社）

由於風速減弱、氣溫下降，「卡爾多山火 」（Caldor Fire）24日延燒速度放緩，讓擔心大火燒進太浩湖（Lake Tahoe）盆地的消防人員暫時鬆一口氣。

加州 森林防火廳（Cal Fire）發言人韋德（Keith Wade）表示，已焚毀艾爾杜拉多縣（El Dorado County）約11萬7704畝地的卡爾多山火，24日在離太浩湖盆地西南約15哩處的回音湖（Echo Lake）地區徘徊，但因為氣象預測接下來兩天氣溫將回升，風速也會增強，消防人員正盡力在火場東北邊與東邊加固防火線、剷除枯死的植被，並派出飛機為民宅噴灑粉紅色的滅火劑。

韋德不諱言，消防團隊預測，卡爾多山火未來火勢可能會更加猛烈，因為這場火災向外延燒的方向有好幾個。韋德表示，消防員現在主要集中在三個地點灌救，包括西北方向的波洛克松林（Pollock Pines）、通往太浩湖的50號公路東北部、及Omo Ranch Road西南方一處土地。

加州交通廳（Caltrans）發言人24日表示，由於擔心餘燼引起的單一火災和煙霧會危及駕駛人，從Sly Park Road到梅耶斯（Meyers）近50哩長的50號公路從20日起就已關閉，這條進出南太浩湖的主要幹道何時會重開仍是未知數。

國家氣象局氣象學家海勒（Emily Heller）表示，卡爾多山火火場25日將會出現時速20哩到30哩的陣風，氣溫將介於70多度到80多度，氣溫到周末前會繼續緩慢攀升。隨著風向逆轉，火勢可能會返回與太浩湖方向相反的西南方，對盡全力保護50號公路的消防團隊來說是正面的消息，但可能對火場南部地區造成麻煩。

24日，太浩湖美麗的湖光山色被黃色濃煙遮蓋，空氣中充滿煙灰，空氣品質現在是全美最糟，指數已達AirNow等級中最危險級別500。原本來此地游泳、登山的遊客紛紛躲進咖啡店、體育用品店和賭場，走在路上的遊客戴口罩 不是為了防病毒，而是為了避免吸入有毒空氣和臭味。

太浩湖地區上一次發生嚴重大火是在2007年夏天，由非法營火引起的「安哥拉山火」（Angora Fire）燒毀約5畝地、254棟房屋，造成三人受傷、2000人撤離。