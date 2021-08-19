金山餐飲疫苗證明令8月20日生效 市府線上答疑

布里德強調疫苗重要性，新的疫苗證明令就是為了保障民眾健康。（視頻截圖）

備受關注的舊金山 室內餐飲疫苗 證明令，即將在8月20日本周五生效。舊金山市府也特別舉行線上的答疑大會，解析這項最新防疫 指令的細節。

舊金山市長布里德（London Breed）說，這個新的衛生防疫指令，就為了保護商家和民眾。她強調疫苗的重要性，能夠保障民眾健康，避免感染或者住院。

8月20日生效的是針對消費者顧客的疫苗證明指令。具體而言，室內的餐飲場所，像是酒吧、餐廳等，以及休閒健身、帶有餐飲的場所，像是俱樂部、電影院、室內體育館和健身房，以及1000人以上的大型室內活動，參與者都必須出示疫苗接種證明。

而10月13日（周三）生效的疫苗證明令，則是針對上述場所的僱員，即工作人員也都必須接種疫苗。布里德表示，自己身邊有不少人都因為感染新冠而離世，現在Delta變種病毒肆虐，許多感染者都是沒有接種疫苗的。她直言，如果再不接種疫苗，感染新冠只會是時間問題。

舊金山衛生官員菲利普表示，疫苗接種證明令的豁免範圍有限。（視頻截圖）

證明接種 可使用電子版

周五起在舊金山的餐廳吃飯，就要出示接種證明。舊金山衛生官員菲利普（Susan Philip）解釋，證明接種的方式有很多。

首先，需要出示證明的就是合資格接種的人群，而12歲以下的孩童，因為尚未符合接種疫苗的資格，也就無需出示。至於出示的證明，包括有聯邦疾控中心（CDC）的卡片，外加帶有自己的照片個人身份證明（ID）。可以使用電子版，即存在手機裡面顯示就可。

此外，加州衛生廳網站（https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/）也有提供電子版的疫苗接種證明，民眾也可以下載到手機上。還有像是其他州、私營醫療機構的證明也可以。

有民眾提問，如果是12歲以上的青少年，還沒有考駕照、沒有個人身份證怎麼辦？菲利普說，可以使用校園的身份證明，如果家長在身邊，也可以作證明。

戶外可免 豁免情況有限

室內餐飲消費的疫苗證明，影響範圍非常廣。衛生局也特別指出了部分的豁免案例，但是範圍很有限。首先，戶外的用餐則無需出示疫苗證明，僅僅只是針對室內。前來訂外賣、提取外賣的民眾，也不需要提供疫苗證明。至於僱員方面，10月13日之後，如果只是短暫的進入工作，比如提取外賣等，則無需接種證明。新的防疫指令也要求僱主要了解僱員的接種情況。

其他的豁免條件包括信仰理由與個人醫療健康的特殊情況。菲利普並未有直接解釋相關的豁免細節是如何，尤其是個人醫療健康狀況，可能會涉及到個人隱私。她只是說會繼續和各方合作，釐清這幾個部分。

菲利普特別表示，帶有餐飲服務的一些室內活動，都是在這個最新指令的範圍內。比如一個畫廊展覽開幕活動，帶有食品和飲品在現場，那麼雖然這不是餐飲場所，但是參與者也是需要出示疫苗接種證明。

市府娛樂委員會主席、酒吧業者布雷曼表示，酒吧在過去18個月內損失太多。（視頻截圖）

減輕壓力 酒吧業者歡迎

舊金山娛樂委員會主席、同時也是經營酒吧的業者布雷曼（Ben Bleiman）表示，酒吧在過去18個月內損失太多，而且舊金山的酒吧業界聯會在數周之前，實際上已經共同通過了這個疫苗接種證明令，即要求顧客出示疫苗接種證明才能進入酒吧消費。

他說，非常感謝市政府能夠推出這個新的指令，減輕業界的壓力。因為這樣的做法只是想要保護僱員和顧客，因為行業內出現了很多「突破性」（breakthrough）案例，打了疫苗後也同樣被確診。

他說，雖然打了疫苗後，就算確診也不用住院，但是依然還是有其他的風險，比如把病毒帶回家中，感染家中的長者、小孩；或者是感染之後，雖然沒什麼症狀，但是一樣需要隔離，無法上班，導致人手短缺。

市府經濟與勞動力發展辦公室主任索菲斯（Kate Sofis）也表示，18個月很久，知道商界的不容易，而現在Delta變種再次帶來不確定性，因此也會全力支持本地的小商業。