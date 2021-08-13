加州州長罷免選舉須知 答客問解疑惑

加州州長罷免選舉即將於下個月舉行，民調顯示，支持與反對罷免紐森的選民勢均力敵。（美聯社）

除了delta變種病毒疫情和嚴重山火，加州民眾現在要面對的大事還有一件：即將到來的州長罷免選舉。

共和黨想罷免加州現任州長紐森 （Gavin Newsom）一度被視為希望渺茫，但如今有可能成為事實。未來幾周，加州每位註冊選民 都有機會參與這場選舉，決定紐森的去留。不過，除非加州大部分選民都現身投票 ，否則，下任州長就只會由一小撮人的意願來決定。

以下為加州州長罷免選舉各項須知：

問：罷免選舉何時舉行？

答：選舉日為9月14日，郵寄選票會從下周開始寄出。

問：選票內容為何？

答：選票上只有兩個問題：

第一題是：紐森是否應該被罷免？

回答「是」代表希望紐森下台，回答「否」代表希望紐森留任。

第二題是：誰應該取代紐森？

在第一題回答「否」的選民可自由選擇是否回答第二題，選民也可不回答第一題，只回答第二題選出繼任人選。

如果第一題回答「否」的選票過半，紐森就可留任，第二題就無關緊要。但如果第一題回答「是」的選票過半，紐森就會被罷免，然後由第二題中得票最多者（無需取得過半票數）繼任州長。

問：第二題有多少選擇？

答：選民在第二題中會看到46名候選人姓名，不包括紐森。

問：我要如何投票？

答：每位註冊選民都會收到一張郵寄選票，各縣必須在8月16日前寄出選票，但舊金山、聖馬刁縣和洛杉磯縣已經開始寄出。填好的選票可以以郵寄方式寄回，無需貼郵票，郵戳必須早於9月14日，選票必須在9月21日前送達各縣選務處。選民也可在選舉日9月14日晚上8時前，親自將選票投入當地縣選務處或投票所的投遞箱。

問：我可以親自投票嗎？

答：可以。各縣選舉日當天投票所開放時間為上午7時到晚上8時，部分投票所也提供選舉日前的提早投票服務。詳情請諮詢地方選務處辦公室https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/。

問：我不確定我是否是註冊選民怎麼辦？

民眾可以上網https://voterstatus.sos.ca.gov/查詢自己的選民註冊身份，註冊截止日期為8月30日。如果您錯過註冊截止日期，還是可以在居住縣選務處或投票所做有條件註冊，代表選舉官員在核實您的註冊身份後才會處理您的選票。

問：何時可以知道選舉結果？

答：在投票結束後很快就能得知州長是否遭到罷免，但各縣選務官員有30天的時間完成計票。

問：如果紐森敗選，新州長何時接任？

答：勝出的候選人會在選後第38天接任州長，約在10月下旬，任期結束日期為2023年1月2日。

問：此次罷免可能成功嗎？

答：有可能。最近對註冊選民所做的民調顯示，紐森應該可以保住飯碗。然而，對有投票意願的註冊選民所做的民調卻呈現不同結果，支持者和反對者幾乎各占一半。儘管加州民主黨註冊選民人數是共和黨註冊選民人數的兩倍，但民調指出，共和黨選民的投票意願高於民主黨選民。如果大部分民主黨選民都出來投票，紐森應可安全過關。但如果出來投票的大部分是共和黨選民，紐森就可能被罷免。