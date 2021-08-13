屋崙搶案 小李見義勇為中槍：我不是英雄 只想幫忙

小李被劫匪擊中兩槍。（視頻截圖）

屋崙華埠 7日下午近2時發生一起搶劫傷人事件。兩個蒙面劫匪搶奪亞裔女性的手提包。27歲的華裔青年小李勇敢站出來阻止，卻被劫匪連開兩槍擊中。事發過程被錄像拍攝下來，震驚社區。

小李接受本報採訪時謙虛的表示，自己不是英雄，事發時只是想幫忙，降低衝突危險，讓被搶女性放下手提包，結果兇徒被開槍打中。「不後悔自己站出來的行動，只是作為一個普通人想幫忙。」但他也建議，遇到類似搶劫，華人還是以安全為主，不要隨便捲入衝突，讓事情更暴力。畢竟隨身財物可以更換，生命只有一條。

小李表示，7日下午，他和母親一起去超市買菜，站在門口等候。剛好看到嫌犯搶劫，所以站出來阻止。劫匪開了兩槍，他左腋下和右大腿中彈，被送往屋崙高地醫院搶救。子彈當時並未留在體內，經過診療後，已經出院修養。因為右腿中槍，走路不便，醫生要求他在家休息兩周時間。

搶劫中見義勇為被槍傷的華人小李表示，不後悔站出來，自己也不是英雄，只是作為普通人想幫人。（視頻截圖）

小李說，他不是英雄，只是一個想幫助他人的普通人。即使在平時上課時，也會幫別人解決一些課題，或者幫人更新項目。7日當天，搶劫肇事者的行為很兇狠，光天化日之下，街道上有攝像頭，附近有警車，都敢出來作案。當時決定幫忙，是想遏制事態發展，避免危險發生。「我原本想讓被搶手提包的女士不要掙扎，丟下手提包。我知道可能的後果，比如肇事者開槍導致有人受傷甚至是死亡，但當時只是試圖解決問題，沒感覺害怕。我也絕對不後悔自己的行動，不會因為被槍打中而後悔。」

小李表示，對於在華埠的市民來說，如果遇到類似搶劫的危急情況，首要是將安全擺在首位，「人身財產丟了，iPhone丟了，你可以換新的。但生命只有一條，丟失了再也換不回來。在這種情況下，我的建議是，竭盡所能保全生命，不要捲入罪案中。希望人們面對罪案時不要太暴力和具有攻擊性。也希望大家留意和周邊環境，注意可疑或危險行為。」

7日的搶劫發生後，警方封鎖現場調查。（記者劉先進／攝影）

小李說，事發後，在媒體記者的幫助下，設置了GoFundMe捐款頁面，社區也紛紛捐款。但他表示，自己本來就有很好的醫療保險，不需要這筆錢，考慮將錢捐出去給公益慈善機構，比如清潔華埠、提升華埠安全等。

藍天使巡邏隊隊長鄺偉表示，目前已募捐1萬5869+300元，其中隊員捐贈3820元。希望在合適的時機，在華埠商會和媒體見證下，將善款交給青年小李。小李的母親李太太12日表示，非常感謝社會各界對兒子的關心和愛護。這幾天小李在家養傷，胃口很好，恢復得不錯，只是行動不便。

華埠最近罪案頻發。華埠商會主席陳錫澎甚至呼籲州長紐森宣布屋崙進入緊急狀態，並調配加州 公路巡警到屋崙巡邏。市長薛麗比也呼籲投放資源。考慮到社區呼籲，紐森已經承諾，將在屋崙主要商業走廊和國際大道部署加州巡警交通執法，以遏制飆升的罪案。