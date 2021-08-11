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金山學區頒疫苗強制令 學生下周返校都要戴口罩

記者李晗 / 舊金山報導
學區官員強調校園的嚴格防疫政策，讓家長放心送小孩返校上課。（記者李晗 / 攝影）
學區官員強調校園的嚴格防疫政策，讓家長放心送小孩返校上課。（記者李晗 / 攝影）

舊金山聯合學區秋季學期將會在8月16日（下周一）正式開始，為了讓全體學童安全返校上課，學區宣布了疫苗強制令。自去年疫情以來，校園關閉了一年多時間，現在學生回歸，學區將從嚴防疫，不敢鬆懈。

8月10日，學區教委會主席盧佩思（Gabriela Lopez）和華裔委員林謙悅（Jenny Lam）在華埠劉貴明小學（Gordon J. Lau Elementary School）召開新聞發佈會，向家長傳遞一個信息——學校將遵循各項防疫政策，保障校園是一個安全的環境。她們也強調，青少年學生需要返校上課，這有益他們的身心發展。

校園內的口罩令將持續。（記者李晗 / 攝影）
校園內的口罩令將持續。（記者李晗 / 攝影）

返校上課 學童成長所需

林謙悅表示，學區有能力讓學生在學校安全上課，返校是安全的。她指出，學區的防疫政策會依照專家、加州、舊金山市的衛生部門指引。上個學年，舊金山學區低齡學童率先返校，高年級學生則是大多採用「混合」（hybrid）的形式，網課和實體課程結合。林謙悅特別強調，上個學年，沒有校園確診的病例。

回校園上課，對學生身心發展至關重要。林謙悅強調，學童的社交、情感的發展，需要返校上課的環境，都是學童成長需要的。

劉貴明小學校長蔡關美倩（Gloria Choy）詳細解釋了校園的防疫政策，包括全部學生都要戴口罩，無論是室內還是室外，除了吃東西和喝水的時候。同時校方也會加強教室清潔通風。

學區官員重申，目前沒有其他選項，全體學生都要返校上課。也就是說，此前的網課或「混合式」的模式將不再繼續。官方也指出，7月底之前曾經有開放家庭申請上網課的資格，但是條件僅限於得了新冠或者是有其他相關醫療情況的學生。

教職工須完全接種疫苗

學區也在8月10日宣佈，將會實行疫苗強制令，即所有教職工都需要「完全接種」新冠疫苗，否則需要每周做新冠檢測。目前學區共計有1萬名的教職工。

10日中午1時，學區官方發佈通告指出，所有教職工都需要在9月7日之前「完全接種」，否則每周都要進行新冠檢測。所謂的完全接種，就是在接種一針嬌生，或者兩針莫德納或輝瑞之後，再過兩周。

被問及現在學區內的接種率，林謙悅回應表示尚未有確切數字。但是她相信學區內大部分教職工也都已經接種。而且學區內部已經展開問卷調查，預計在9月會有更詳細的數字公佈。至於學童，則沒有相關的指令，因為疫苗的合資格範圍尚未覆蓋低齡學童。

教委主席盧佩思回應罷免

目前如火如荼進行的罷免學區教育委員運動，教委主席盧佩思（Gabriela Lopez）是主要目標之一。當天她在回應罷免一事時表示，自己目前全心投入如何重啟校園的事情上，也在積極和家長、家庭溝通。她指出，這一直都是自己的努力目標，也會持續這麼做。

舊金山教委會過去一年深陷爭議，除校園重啟緩慢之外，還包括學校改名、名校洛威爾高中（Lowell High）招生改革，以及教委高勵思（Alison Collins）涉歧視亞裔的推文等。

學區 疫苗 舊金山

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