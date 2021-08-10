我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

創歷史 林少琪將成首位華埠女總董

記者李晗 / 舊金山報導
林少琪出任人和會館主席，將在明年成為舊金山華埠首位女總董。（記者李晗 / 攝影）
林少琪出任人和會館主席，將在明年成為舊金山華埠首位女總董。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠將在明年迎來首位女性總董。人和總會館（Yan Wo）近期舉行了新主席的就職典禮，林少琪（Alisa Lam）就任主席，並且將會在明年年末輪值出任中華總會館總董，創下首位女性總董的歷史。

人和會館代表廣東惠州一帶、客籍的僑胞，是中華總會館旗下的七大會館之一。中華總會館是舊金山僑社的「大哥大」，有超過160年的歷史中。七大會館各自選出主席之後，採取輪值總董的制度。

華埠傳統僑社的要職幾乎清一色都是由男性主導，林少琪也將罕見打破慣例，代表人和會館成為史上第一位女性總董，為僑社帶來新氣象。

林少琪表示，非常榮幸能夠出任人和的主席，希望藉助社區的力量，一起為華人僑胞社區帶來正面的改變。她也特別感謝各位顧問的幫忙，讓自己能夠擔任這個要職，自己也會銘記這個就職的時刻。她更期待明年的輪值，會繼續做好準備，為社區貢獻。

眾多民選官員出席活動或者發來賀狀，聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）等。州議員丁右立辦公室代表伍玉珍也出席致辭祝賀。

中領館副總領事鄒永紅出席就職典禮祝賀林少琪，祝福人和會館會務興隆。當天活動也特別歡送卸任的主席蕭挺，並且恭賀蔣澤綿連任人和會館的通事。

林少琪也特別追憶了她的父親、已故僑領林英麟。她謙虛形容自己不會像父親那樣出色，無法完全替代父親，但是她希望父親能夠為自己感到驕傲。林英麟曾經也是人和的主席並且出任總董。

林少琪與蔣澤綿就職。（記者李晗 / 攝影）
林少琪與蔣澤綿就職。（記者李晗 / 攝影）

華埠 舊金山 中領館

上一則

華青助人身中二槍 李父：他從小就樂於幫人

下一則

近200名舊金山市府員工 發信反對強制接種或檢測

延伸閱讀

紐約市優秀戶外用餐空間及開放街道 共建華埠獲肯定

紐約市優秀戶外用餐空間及開放街道 共建華埠獲肯定
第42屆麥當勞華埠夏令會隆重舉行

第42屆麥當勞華埠夏令會隆重舉行
屋崙華埠藍天使成立180天 獲市長表彰

屋崙華埠藍天使成立180天 獲市長表彰
金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈
金山華埠新增確診率全市最低 華裔聚居的日落區第二低

金山華埠新增確診率全市最低 華裔聚居的日落區第二低

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開