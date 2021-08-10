創歷史 林少琪將成首位華埠女總董

林少琪出任人和會館主席，將在明年成為舊金山華埠首位女總董。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 將在明年迎來首位女性總董。人和總會館（Yan Wo）近期舉行了新主席的就職典禮，林少琪（Alisa Lam）就任主席，並且將會在明年年末輪值出任中華總會館總董，創下首位女性總董的歷史。

人和會館代表廣東惠州一帶、客籍的僑胞，是中華總會館旗下的七大會館之一。中華總會館是舊金山僑社的「大哥大」，有超過160年的歷史中。七大會館各自選出主席之後，採取輪值總董的制度。

華埠傳統僑社的要職幾乎清一色都是由男性主導，林少琪也將罕見打破慣例，代表人和會館成為史上第一位女性總董，為僑社帶來新氣象。

林少琪表示，非常榮幸能夠出任人和的主席，希望藉助社區的力量，一起為華人僑胞社區帶來正面的改變。她也特別感謝各位顧問的幫忙，讓自己能夠擔任這個要職，自己也會銘記這個就職的時刻。她更期待明年的輪值，會繼續做好準備，為社區貢獻。

眾多民選官員出席活動或者發來賀狀，聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）等。州議員丁右立辦公室代表伍玉珍也出席致辭祝賀。

中領館 副總領事鄒永紅出席就職典禮祝賀林少琪，祝福人和會館會務興隆。當天活動也特別歡送卸任的主席蕭挺，並且恭賀蔣澤綿連任人和會館的通事。

林少琪也特別追憶了她的父親、已故僑領林英麟。她謙虛形容自己不會像父親那樣出色，無法完全替代父親，但是她希望父親能夠為自己感到驕傲。林英麟曾經也是人和的主席並且出任總董。