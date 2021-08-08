僅21%火勢受控 迪克西大火延燒44萬6723畝 8人失蹤

迪克西大火擴大到44萬6723英畝：東區大火中八人失蹤；瓦納谷建築物被燒毀。(電視新聞截圖)

8月7日早些時候，加州 消防員在迪克西大火的北部和東部沿線，與猛烈的火勢展開了一夜的戰鬥，但火場面積仍擴大到44萬6723英畝，控制面積下降到21%。

與此同時，普魯默斯縣警察 局正在搜尋8名被列為失蹤的當地居民，其中5人就住在被大火蹂躪的格林維爾社區。

在過去72小時內不斷變化的天氣狀況，使5000多名消防員組成的灌救部隊在與大火搏鬥中面臨挑戰。從星期四晚上到星期五早上，火勢擴大了110平方英里；到周六上午，火場控制面積從35%下降到21%。

在火場北部，火焰墻已經推進到Lassen火山國家公園，迫使管理員清空這個受歡迎的夏季度假勝地，並關閉其大門。

西區行動負責人溫克（Mike Wink）在周六上午的消息更新中說，在國家森林附近的瓦納谷，至少有38座建築被損壞或摧毀。

在東部，由點火引燃的「月光指」山火 ，繼續狂掃崎嶇不平、布滿極其乾燥的樹木和灌木的山地，消防員在Dyer山及其位於Almanor湖東側的重要公共安全通信塔周圍的防火線，正在被加固。

溪口消防員沃特納（Mike Watner）說：「我參加消防局已經25年了，這是我參與灌救的最極端的山林火災。」

周五，普魯默斯縣警長公布了一份失蹤者的名單，目前還沒有人員傷亡的報告，但這場火災的破壞力讓許多居民感到震驚。

居民梅斯（Charlene Mays）盡可能讓自己在切斯特的加油站保持營業，但當小鎮斷電時，梅斯決定是時候離開了。她跑回家拿了一箱貴重物品，包括她丈夫的畢業戒指和一些珠寶。濃煙滾滾，讓人難以呼吸。那是兩天前，從那時起，梅斯一直住在位於Susanville的Lassen學院的停車場。她的家在周五仍然屹立不倒，但其命運卻與風的方向聯繫在一起。不過她並不孤單，「我大概有30個老顧客在這裏，」她說。

在該地區長大的普魯默斯縣警長約翰斯（Todd Johns）說，迪克西大火已經摧毀了「遠遠超過100座房屋」，並對其他數百座房屋構成持續威脅。

火災地區的天氣預報顯示濕度將會升高，風更平和，但周六的溫度最高仍可達90華氏度。

加州今年的火季有望超越去年，去年的火季是加州近期有記錄以來最糟糕的。根據火災數據，自今年年初以來，6000多場大火已經摧毀了超過1260平方英里的土地，是2020年同期損失的三倍多。