我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

編譯組／灣區6日電
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

四年前，位於沙加緬度以北的美國最高水壩奧洛維爾湖水壩(Oroville Dam)曾成為國際大新聞，當時水庫在強大冬季風暴中、蓄水至水壩頂端，洶湧洪水摧毀洩洪道，導致緊急疏散18萬8000人。但在目前加州惡化乾旱現況下，相反的問題正在發生：奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒於5日第一次關閉，因為不再有足夠的水，發動旋轉渦輪機與發電。

加州水資源局主任尼梅斯(Karla Nemeth)表示，水壩水位降低的情況，是加州正在經歷的因氣候引起乾旱的前所未有影響之一。水庫5日水位僅剩24%、低於1977年9月創下的歷史最低紀錄。水位已降至入水管之下，入水管通常會向水壩下基岩的愛德華凱悅發電廠(Edward Hyatt Power Plant)的六個巨大渦輪機輸送水。

奧洛維爾湖水壩缺水本身不會導致發電廠停電，即使湖水滿了，最大的水力發電廠之一的愛德華凱悅發電廠，提供加州全州峰值電力的需求約為1%。但缺水問題說明，加州今年因乾旱而面臨更大挑戰，水庫到處都是低位。

水力發電是加州的第二電力來源，每年提供加州15%電力。根據美國能源部，今年前4個月，加州水電產量比去年同期減少37%、比2019年同一期間減少71%。

電力需補充，以減少停電風險。柏克萊加大商學院能源研究所共同主任柏瑞斯坦(Severin Borenstein)表示，這是一個大問題，是今夏面臨的巨大挑戰之一。他指出，大部分電力損失，可透過增加天然氣發電廠產量，與其他州進口電力彌補。

但隨著加州更加推動再生能源，減少氣候變遷與空氣汙染，水力發電比過去更有價值。若熱浪席捲整個西部，其他州就無法有多餘電力可出售給加州。去年在創紀錄熱浪期間，加州經歷兩次停電，是20年來的第一次。

為避免停電，加州州長紐森上周發布緊急命令，暫時捨棄部分空汙規定，允許天然氣發電廠產量更多電力，並支付企業每千瓦2元費用，以減少其在熱浪期間的用電量。專家表示，高溫熱浪、可摧毀電力線的野火、持續萎縮的水庫，都將成為加州未來常態。

加州 熱浪 美國

上一則

金山市府強制接種 縣警工會威脅走人

下一則

金山又見亞裔婆婆被砍 身受刀傷送醫

延伸閱讀

迪克西大火 升級加州史上第3大火 燒掉1個紐約市

迪克西大火 升級加州史上第3大火 燒掉1個紐約市

對抗Delta病毒…加州新規 醫護9.30前須打疫苗

對抗Delta病毒…加州新規 醫護9.30前須打疫苗

最晚9月30日 加州強制醫護完全接種疫苗

最晚9月30日 加州強制醫護完全接種疫苗
跳水失足拿0分 加拿大女將：硬來有受傷風險 無奈的選擇

跳水失足拿0分 加拿大女將：硬來有受傷風險 無奈的選擇
咬斷華男手指 嫌犯失控鬧庭：我沒說滾回你國家

咬斷華男手指 嫌犯失控鬧庭：我沒說滾回你國家

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」