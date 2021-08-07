奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

四年前，位於沙加緬度以北的美國 最高水壩奧洛維爾湖水壩(Oroville Dam)曾成為國際大新聞，當時水庫在強大冬季風暴中、蓄水至水壩頂端，洶湧洪水摧毀洩洪道，導致緊急疏散18萬8000人。但在目前加州 惡化乾旱現況下，相反的問題正在發生：奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒於5日第一次關閉，因為不再有足夠的水，發動旋轉渦輪機與發電。

加州水資源局主任尼梅斯(Karla Nemeth)表示，水壩水位降低的情況，是加州正在經歷的因氣候引起乾旱的前所未有影響之一。水庫5日水位僅剩24%、低於1977年9月創下的歷史最低紀錄。水位已降至入水管之下，入水管通常會向水壩下基岩的愛德華凱悅發電廠(Edward Hyatt Power Plant)的六個巨大渦輪機輸送水。

奧洛維爾湖水壩缺水本身不會導致發電廠停電，即使湖水滿了，最大的水力發電廠之一的愛德華凱悅發電廠，提供加州全州峰值電力的需求約為1%。但缺水問題說明，加州今年因乾旱而面臨更大挑戰，水庫到處都是低位。

水力發電是加州的第二電力來源，每年提供加州15%電力。根據美國能源部，今年前4個月，加州水電產量比去年同期減少37%、比2019年同一期間減少71%。

電力需補充，以減少停電風險。柏克萊加大商學院能源研究所共同主任柏瑞斯坦(Severin Borenstein)表示，這是一個大問題，是今夏面臨的巨大挑戰之一。他指出，大部分電力損失，可透過增加天然氣發電廠產量，與其他州進口電力彌補。

但隨著加州更加推動再生能源，減少氣候變遷與空氣汙染，水力發電比過去更有價值。若熱浪 席捲整個西部，其他州就無法有多餘電力可出售給加州。去年在創紀錄熱浪期間，加州經歷兩次停電，是20年來的第一次。

為避免停電，加州州長紐森上周發布緊急命令，暫時捨棄部分空汙規定，允許天然氣發電廠產量更多電力，並支付企業每千瓦2元費用，以減少其在熱浪期間的用電量。專家表示，高溫熱浪、可摧毀電力線的野火、持續萎縮的水庫，都將成為加州未來常態。