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舊金山新冠確診比率 創15個月新高

記者李晗 / 舊金山報導
重啟之後，參與新冠檢測人數也在不斷上升。（記者李晗 / 攝影）
重啟之後，參與新冠檢測人數也在不斷上升。（記者李晗 / 攝影）

疫情情況漸趨緊張，確診的數字也在不斷攀升。舊金山市政府的最新數字顯示，全市的新冠檢測確診陽性的比率，創下15個月的新高。也就是從2020年5月至今，檢測人群中的確診人數比率突破新高。

根據市政府的最新數字，8月5日周四，舊金山的單日平均確診率為5.8%，也就是在所有參與檢測的人中，有5.8%的民眾確診。所謂的單日平均，指的是往前連續七天（7-day rolling）的數字的平均值。

舊金山檢測確診比率突破新高，達到15個月以來的高點。（取自市府）
舊金山檢測確診比率突破新高，達到15個月以來的高點。（取自市府）

從去年4月底開始，隨著大規模檢測的資源逐步開放，檢測的人數眾多，因此確診的比率人數也在逐漸下降。在去年3月時，檢測資源不多，因此有症狀、有接觸病例的人才能檢測，導致檢測確診率一度高達18.8%。也就是在去年3月時，100個人檢測就有大約19個人確診。

隨後檢測資源逐步擴大。在去年年末疫情高峰時期，縱使每天確診的人數很多，但是檢測量也非常大，所以比率上來看則還是較低。12月時，檢測確診率大約是3%至5%之間。如今，檢測的人數較少，Delta病毒肆虐導致確診人數上升，也就推高了檢測確診的比率。

舊金山的檢測量自去年年末開始不斷下降，直到重啟之後才陸續回升。去年11月至今年1月期間，舊金山每天的檢測量都超過8000次，最高值為一天檢測人數9414人。隨後疫苗逐漸鋪開，檢測人數逐漸下降。在今年7月初的時候，單日檢測人數最低值為2500多人，遠低於大半年前的水平。但是因為Delta和重啟之後的社交活動增多，人們又開始重新注重檢測。

截至最新的數據，舊金山單日檢測量已經在不斷攀升，有時候甚至超過6000人次，七日平均則是4934人次。而確診的比例也是一直攀升，現在的平均數是5.8%。

最新的單日新增確診數字已經高達235人，逐步逼近去年年末、今年年初的373人的峰值。更多舊金山的新冠數據，請見市府的數據網站：https://sf.gov/resource/2021/covid-19-data-and-reports

檢測 舊金山 疫情

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