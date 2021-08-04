勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

柯瑞4年頂薪續約，為勇士衝擊冠軍奠定核心框架。（記者劉先進／攝影）

根據ESPN報道，兩屆MVP、三屆總冠軍得主柯瑞 （Stephen Curry）已經與金州勇士 簽下為期四年、價值2.15億的頂薪續約合同。另外，勇士在自由球員市場開啟後，連續底薪簽約2人，為有投射能力的大個子別利察（Nemanja Bjelica）和側翼波特 （Otto Porter Jr.）。考慮到湯普森傷愈回歸，勇士有側翼維金斯，防守悍將格林和若干新秀，依然有機會衝擊總冠軍。

勇士側翼維金斯去年在勇士提升了防守。（記者劉先進／攝影）

33歲的柯瑞成為NBA歷史上第一位簽署兩份2億合同的球員。他在2021到2022年賽季拿到4580萬薪資，在未來五年內獲得2.61億的合同保障收入。這份新合同將使柯瑞在勇士隊待到38歲，即2025到2026年賽季。

柯瑞上賽季場均32分5.5個籃板和5.8次助攻，三分球命中率達到42.1%，榮膺賽季得分王。他超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）塵封57年之久的1萬7783隊史得分記錄，生涯總得分1萬8434分，成為勇士隊史得分王。他三次奪冠，兩次拿到例行賽MVP，以強勢三分改變聯盟格局，退役後預計也將是勇士隊史最偉大球員，鐵定將入選名人堂。

波特補強側翼 唯擔心傷病

下賽季，湯普森將回歸，但歸期並未完全確定。因為他連續缺席兩個賽季，又重傷初愈，出場時間可能受限，防守移動也不一定能恢復到巔峰時期。場均近20分鐘、拿到7.2分、三分40.8%的側翼貝茲莫（Kent Bazemore）遠走洛杉磯湖人，混戰高手、投射不穩定的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）尋求年薪2000萬的大合同，勇士即使以1000萬續約，奢侈稅也將暴增，極可能難以留下。勇士側翼輪換出現空缺，亟需填補。

勇士以底薪簽下側翼波特，是一筆不錯的交易，但有一定傷病風險。波特身高6呎8吋，臂展7呎1英吋，尺寸足夠，可搖擺防守多個位置，且協防出色。生涯三分命中率40.2%，投籃命中率47.9%，巔峰時候場均17.5分。他是聯盟中好射手之一。在過去五個賽季中，接球投籃命中率為44%。一旦柯瑞遭遇包夾，格林傳球出來，他的空位投射能力或許能回應對手防守策略。

不過，波特最近頻繁遭遇傷病，上賽季只打了28場比賽，最近三個賽季只上場57場。上賽季場均8分，為生涯最近10個賽季最低。投籃命中率也跌倒生涯最低的36%。傷病嚴重影響了他的運動能力和防守，最近七年的前五年，他賽季平均封蓋30次，但過去兩年只有10次封蓋，可能很難防住頂級持球者。

勇士若能在漫長的賽季保護好波特的身體，同時讓他打出特點，就是賽季收穫之一。

大個子別利察 投射能力好

勇士還以底薪簽約了別利察，用來增強大個子的投射空間，這筆交易也是針對缺點補強。目前的中鋒魯尼防守出色，但進攻較差，當他和柯瑞打擋拆時，對手可以肆無忌憚的包夾柯瑞，放空他以及投籃下滑的格林。

別利察場均7.9分、1.8個助攻4.6個籃板，三分命中率38.7%。是NBA最好的大個子射手之一。當他在場上時，即使柯瑞被包夾，他也可以接球投三分，也能分球給跑動後的柯瑞或湯普森，對勇士進攻有裨益。