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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

灣區8縣市聯合重啟室內口罩令 公共場所今起生效

記者李榮／聖荷西報導
灣區多縣市衛生官員聯合宣布，重啟室內強製口罩禁令。（記者李榮／翻攝）
灣區多縣市衛生官員聯合宣布，重啟室內強製口罩禁令。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，灣區多縣決定新緊縮防疫規定。衛生當局指出，雖然疫苗接種能夠預防因新冠肺炎產生的嚴重疾病，但由於新冠變異病毒株Delta還是感染了一小部分已接種、和許多尚未接種疫苗的人。因此八位灣區衛生官員2日召開線上記者會，發布新的命令，強制要求民眾在室內公共場所佩戴口罩。禁令從8月3日（周二）凌晨12時1分開始，屆時無論疫苗接種狀況為何，在室內公共場所都必須配戴口罩。

聯合頒布新禁令的縣市包括：阿拉米達縣、康特科斯塔縣、馬林縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、索諾瑪等縣，以及柏克萊市。室內口罩令都將於本周二生效。

聖他克拉拉縣衛生局指出，疫苗仍是對抗新冠肺炎疫情最強大的工具，即使是針對Delta變異病毒株還是相當有效。不過儘管如此，Delta變異病毒正在感染灣區一小部分已經接種疫苗的人，這些人依然受到了感染，雖然他們還是會被疫苗強而有力的保護，讓他們免受重症、住院和死亡的威脅，「在已接種疫苗者感染的情況下，面罩可以避免進一步傳播。 所以灣區衛生官員敦促所有12歲及以上尚未接種疫苗的居民盡快去打疫苗。」

「口罩是我們在這場大流行中最有效的工具之一，保護我們社區免受Delta變異病毒株威脅，同時又能讓大家繼續從事他們喜歡的活動，增加口罩的使用是最簡單、最好的方法，」聖他克拉拉縣衛生局副局長George Han指出，「疫苗已經被證明能夠有效地預防嚴重疾病和死亡，而且這些功效還在持續進行。然而，由於Delta變異病毒有驚人的傳播力，包括對於已經接種疫苗的人。因此，我們需要在生活中重新戴上口罩，直到每個人都能夠接種疫苗，尤其是兒童。」

衛生局強調，這些衛生命令是為了減少新冠病毒在社區的傳播、保護所有人。衛生官員們對於近來在灣區發現的大量社區傳播感到憂心，尤其是在未接種疫苗的人群中。「在某種程度上，這是由於廣泛存在的新冠變異病毒Delta，比以前的病毒形式更具傳播力。近日美國疾病管制與預防中心（CDC） 消息指出，即使是完全接種疫苗的人也有可能將Delta變異病毒傳染給他人。因此，在室內戴口罩，能提供重要的額外保護。」

新的衛生命令要求在室內公共場所佩戴大小合適的口罩。畢竟，民眾在室內環境，無論是公共場所還是私人空間，都有較高的新冠病毒傳播風險，尤其是和不同住的人們聚集時。衛生官員也建議企業主，在設施入口處提供口罩，並且企業必須執行室內戴口罩的命令。

衛生局表示，新的衛生命令與疾病管制與預防中心和加州公共衛生部的指引一致，建議已完全接種疫苗的個人在室內公共場所戴口罩。 灣區衛生官員將繼續監測數據，包括在整個地區增加疫苗接種，以確定何時可以調整或取消命令。

疫苗 口罩 灣區

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