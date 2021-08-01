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聖他克拉拉縣廢水取樣檢測 助疫情追蹤

編譯組／聖他克拉拉31日電  
聖他克拉拉縣廢水取樣檢測，有助於跟蹤COVID-19的升降。 (取自美聯社)
聖他克拉拉縣廢水取樣檢測，有助於跟蹤COVID-19的升降。 (取自美聯社)

根據聖克拉拉縣公共衛生局的在線數據，一項對廢水的研究顯示，引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒在聖他克拉拉縣急劇上升。這種病毒在進入廢水處理廠的人類排泄物中被發現。

史丹福大學研究人員一直在巴洛阿圖、聖荷西、桑尼維爾和吉爾洛的四個工廠對廢水進行採樣。採樣測量了被稱為N和S基因的病毒的兩個部分的數量，這些基因取自病毒的核糖核酸，或稱RNA，這是存在於所有活細胞中的一種核酸。

在聖縣和加州由更具傳染性的Delta毒株引起的COVID-19病例急劇增加時，最近的測試顯示，這些基因成分也跟著明顯上升。自6月16日以來，廢水中的病毒量增加了兩倍，在某些情況下增加了四倍，表明全縣的實際感染率要高得多。

值得注意的是，根據縣公共衛生局的在線數據，最近幾周的病毒量已有飆升。從巴洛阿圖地區水質處理廠收集的基因物質數量過去兩周內翻了一番，最大的攀升始於7月21日。縣內其他地區的廢水處理廠檢測數據呈現相似走向。

每天廢水樣本都會被採集，然後被送到商業實驗室進行分析。結果通常在樣本送出後的24小時內就能出來。公共衛生部門表示，快速周轉和發布是利用這一數據的主要優勢之一。

該縣將廢水數據與收集的其他指標進行比較，以了解走向和趨勢；工作人員會尋找共同點，但不同的數據也會有幫助。公共衛生局副局長巴利亞特（Michael Balliet）說，這些數據與其他類型的數據相呼應。

他說：「我們沒有看到急診室就診人數像我們的廢水基因數據那樣大幅增加，這可能表明去急診室的人少了。

然而，他並沒有把這種差異歸因於疫苗的有效性。

他說，該縣正在繼續研究，基因數據所呈現的趨勢是否與吸引許多人的假日聚會有關。廢水檢測數據可以是研究這些趨勢的寶貴依據。

數據顯示，過去六周中所有最急劇的上漲，除吉爾洛外，都是在七月四日假期周末後一周至十天左右開始的。

巴利亞特指出，盡管目前的峰值令人擔憂，但同2020年10月1日的數據相比，它比冬季致命加速的高峰期小得多。該病毒的基因在2020年12月至2021年1月初濃度最高，這與高住院率相關聯。

檢測 加州 史丹福大學

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