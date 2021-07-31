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Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

接種後染Delta變種 舊金山2大醫院突破性感染員工增加

編譯組／舊金山30日電
舊金山總醫院和舊金山加大醫院員工突破性病例不斷增加。（Getty Images）
舊金山總醫院和舊金山加大醫院員工突破性病例不斷增加。（Getty Images）

隨著由Delta變種病毒造成的第四波新冠疫情展開，過去六周，舊金山兩大醫院已有數十名已完成疫苗接種的醫護人員確診感染新冠病毒，這些確診的醫護人員幾乎都是在社區中被傳染，而非在工作時被傳染。

舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）醫療長戴伊（Luke Day）表示，該院目前有35名員工因新冠檢測呈陽性請病假，其中四分之三是已完成疫苗接種者。儘管這個數字僅占醫院總員工人數7000人的一小部分，卻與冬季疫情最高峰時期的員工感染人數差不多。

另外，自6月中旬以來，舊金山加大醫院至今已有約140名員工確診，舊金山加大醫院創新長岡薩雷茲（Ralph Gonzalez）指出，其中80%是已完成疫苗接種者。

不過，兩家醫院都表示，所有確診的員工並沒有人嚴重到需要住院，同時，他們已做好計畫，解決這些確診員工因病請假無法工作的問題。

但隨著疫情不斷升溫，醫院管理人員擔心可能會出現員工短缺的問題。此外，愈來愈多證據證明，已接種疫苗者可以輕易感染Delta變種病毒，Delta變種病毒也可以在已接種疫苗者之間傳播。有鑑於此，他們請求民眾再次戴上口罩，重新與人保持適當距離。

舊金山總醫院感染控制主任溫斯頓（Lisa Winston）說：「我希望大家能繼續提高疫苗接種率、在公共室內場所戴上口罩、與他人保持距離。我們做的愈多，就愈有可能避開那些讓我們痛苦的事。」

醫院員工突破性病例（breakthrough cases）增加也反映出整個社會的疫情趨勢。灣區病例現在幾乎每兩周就翻倍，儘管大部分新增病例都是未接種疫苗者，但已接種疫苗者的病例數目顯然超過衛生專家的預期。

不過，岡薩雷茲說：「我們看到疫苗發揮了強大的保護作用，如果用未接種疫苗者的感染率來算，現在不會只有140名員工確診，而是600名、700名。」

截至29日，灣區有超過600人因為感染新冠病毒住院，是6周前的4倍。舊金山6周前新冠住院人數只有16人，現在激增5倍變為83人。

舊金山總醫院和舊金山加大醫院已重新調整防疫計畫和政策以因應這新一波疫情，他們已要求每一位住院病人都必須接受新冠檢測，無論是否已接種疫苗。

岡薩雷茲表示，醫院員工感染率上升是舊金山出現第四波疫情的早期訊號。事實上，在加州全面重開不到兩周時，舊金山加大醫院出現新冠症狀、要求做檢測的員工人數就已開始增加。

疫苗 舊金山 疫情

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