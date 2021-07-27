金山酒吧聯盟：將查驗顧客接種或檢測證明

舊金山酒吧聯盟建議會員酒吧，查驗顧客疫苗接種或陰性檢測證明。(美聯社)

代表舊金山 市近500家酒吧的組織「舊金山酒吧聯盟」(San Francisco Bar Alliance)正式建議聯盟成員酒吧，查驗顧客疫苗 接種或新冠檢測證明。這項協定由聯盟創辦人、知名酒吧「Soda Popinski's」老闆布萊曼(Ben Bleiman)於26日宣布，概述酒吧應採取的措施。聯盟並未強制規定所有酒吧成員遵守這項協定，只是建議，但由於灣區 Delta變異病毒確診病例數上升，布萊曼認為這些措施勢在必行。

新措施將於29日正式生效。顧客欲在室內用餐或飲酒，必須出示疫苗接種證明，包括實體疫苗注射卡或經由加州數位疫苗紀錄系統的接種紀錄。酒吧也將接受72小時內陰性新冠檢測結果以供入場。聯盟提供相關措施內容，讓酒吧成員自行決定如何實施細項。未接種疫苗顧客仍可在室外用餐。

布萊曼表示，這項決定完全基於保護員工、顧客與其家人。然而，也希望以此影響一些尚未接種疫苗者，盡快施打疫苗。他表示，已有85%聯盟酒吧成員支持提供疫苗接種證明以入場的措施。聯盟相信，商業可重返某種正常水平的唯一方法，就是灣區和其他地區有更多人接種疫苗。

目前，舊金山新冠陽性率7日平均值為4%，明顯高於加州6月份重啟期間的0.5%。舊金山12歲以上完全接種比例為72%，是美國主要城市接種率最高的城市之一。

疫苗接種檢查趨勢正持續增長，灣區許多餐廳與酒吧已採取措施，要求顧客入場前檢查疫苗接種證明。舊金山商會現已對商會成員進行投票調查，要求採取疫苗檢查措施。不過，實施相關措施並非一帆風順，有一小群人在酒吧前舉牌抗議；屋崙「Eli's Mile High Club」在率先實施要求顧客入場提供疫苗接種證明後，在網上遭到強烈反對。

一旦聯邦藥物管理局完全批准現有疫苗，舊金山將要求市府所有3萬5000名員工接種疫苗，但未強制要求所有商家遵行此措施。市府官員上周表示，目前未考慮強制要求，但若確診數據發生變化，不排除強制執行。