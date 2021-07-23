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舊金山酒吧業主聯盟 擬要求入店看接種證明

編譯組／舊金山綜合電  
代表500家酒吧的舊金山團體，考慮要求顧客在進入室內時提供疫苗接種證明。(取自臉書)
代表500家酒吧的舊金山團體，考慮要求顧客在進入室內時提供疫苗接種證明。(取自臉書)

隨著COVID-19病例因delta變種病毒株在灣區和其他地區重新上升，代表500家酒吧的舊金山酒吧業主聯盟日前宣布，正在考慮一項新計畫，要求顧客在進入餐廳前出示疫苗接種證明。該聯盟預計將在下周作出正式決定，並可能發表公開聲明，讓顧客知道這一決定。

灣區的一些機構已經採取行動，要求顧客提供疫苗接種證明，也有一些說他們將會這樣做。然而具體有多少餐館和酒吧會效仿，目前還不清楚。許多企業已不再要求顧客提供接種疫苗的證明，因為他們曾經歷了反彈。

盡管如此，一些業主為了他們的員工和顧客，還是想主動出擊。酒吧業主聯盟創始人兼主席布萊曼（Ben Bleiman）表示，他不想等待市政府或州政府的授權，也不想在病例不斷激增之下讓他的員工和顧客面臨風險。他正在考慮要求向他所有三家酒吧的顧客要求疫苗接種證明。

衛生專家長期以來一直建議不要在室內就餐，指出只有在大多數人接種疫苗後，室內就餐才會真正變得安全。他們說，對於接種了疫苗的人，即便感染了病毒，他們的風險仍然很低，但他們仍有可能將病毒傳播給其他人，未接種疫苗的人仍然處於高風險之中。此外，人們無論什麽時候都不可能知道餐廳或酒吧裏有多少人接種了疫苗，這令室內用餐對許多人來說都是一個有風險的作法。

截至周二，符合條件的加州居民中僅有超過60%的接種了疫苗，不過舊金山的疫苗接種率較高：12歲以上的人中有83%的人接種了單劑疫苗，76%的人接種了兩劑疫苗。

由於病例的增加，洛杉磯縣最近再次采取行動，強制要求在室內用餐時戴口罩。灣區和鄰近的縣沒有要求，但現在大多數縣都建議人們在室內時除了吃飯和喝水，均再戴上口罩。

疫苗 灣區 口罩

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