金山百億預算將表決 華人社區補助擴大受關照

華人文化藝術項目以前較少獲得撥款，今年市府則特別撥款40萬給華埠的李小龍展覽。（記者李晗 / 攝影）

舊金山下一財年的百億的預算 案，即將在7月20日周二的市議會全體會議上一讀表決。在如今反亞裔仇恨的浪潮中，法案中有多項涉及華裔 社區的撥款和投資項目，使得華裔社區「備受關照」。

3500萬撥款 史無前例

6月時預算草案剛剛公佈時，市長布里德（London Breed）已經和眾多亞裔社區機構首腦召開發佈會，宣佈面向亞裔社區的史無前例的3500萬撥款。

舊金山市府的預算之中，華裔社區受關照。（記者李晗 / 攝影）

經過了舊金山市議會層層審核，府會雙方在6月底達成協議，直接面向亞裔社區的撥款項目也持續增加。這部分撥款都是直接面相亞裔社區，但是許多在治安、警察方面的預算，也是華裔社區的關心重點。

議會預算委員會主席楊馳馬（Matt Haney）表示，很多的預算是市長方面主導，但是最終的預算中，議會成員通過自己可以動用的增補預算資金（add back），加入了很多幫助散房（SRO）家庭、華埠 清潔等等的項目，幫助華人社區。

華埠居住著很多散房居民。市府預算中也加入了幫助散房家庭的項目。（記者李晗 / 攝影）

散房家庭補助 幫助弱勢

所謂的散房家庭補助，指的是市政府能夠向部分散房家庭發放補助，應對租金上漲，或者是搬入「可負擔住房」時房租增加的問題。這個並非是新項目，只是今年項目擴大，可以幫助更多家庭。

議會預算委員會副主席安世輝（Ahsha Safai）說，對這個散房的補助項目非常驕傲，幫助弱勢的家庭。此外，安世輝也動用了自己的議員增補，將會在自己的區內（外米慎Excelsior）建設一個亞太裔的青少年中心，提供青少年的服務項目。他提及在作為預算委員會成員，了解華裔社區關心的治安話題，因此很多社區防暴力、治安大使、受害人服務、應急響應的撥款都有支持。

文化藝術發展 加強資助

安世輝特別提及即將華埠展開的李小龍（Bruce Lee）展覽。這部分是在市長提出的預算案中，有40萬的資金。他說，自己雖然是地理上距離華埠最遠的市議員，但是自己已經在市政方面工作21年，和許多華裔社區機構工作緊密，因此也知道很多華裔社區的藝術文化項目都很少獲得資助，因此今年預算中也特別加強這一部分。

此外，華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）主推了華埠的清潔項目，即加強水車在華埠街頭洗街。據悉該撥款將會由工務局與私營企業合作，增加一些水車等。佩斯金辦公室也特別提到即將在明年回歸的「麵條文化節」（Noodle Fest），這個將會是由華埠餐廳與北岸區（小義大利）的餐廳一起合作的美食文化活動。佩斯金也料將在周二是提出部分細微的修正案，幫助散房家庭。

議會將會在20日周二時一讀表決這項總額131億的預算案。