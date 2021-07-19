我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

金山百億預算將表決 華人社區補助擴大受關照

記者李晗 / 舊金山報導
華人文化藝術項目以前較少獲得撥款，今年市府則特別撥款40萬給華埠的李小龍展覽。（記者李晗 / 攝影）
華人文化藝術項目以前較少獲得撥款，今年市府則特別撥款40萬給華埠的李小龍展覽。（記者李晗 / 攝影）

舊金山下一財年的百億的預算案，即將在7月20日周二的市議會全體會議上一讀表決。在如今反亞裔仇恨的浪潮中，法案中有多項涉及華裔社區的撥款和投資項目，使得華裔社區「備受關照」。

3500萬撥款 史無前例

6月時預算草案剛剛公佈時，市長布里德（London Breed）已經和眾多亞裔社區機構首腦召開發佈會，宣佈面向亞裔社區的史無前例的3500萬撥款。

舊金山市府的預算之中，華裔社區受關照。（記者李晗 / 攝影）
舊金山市府的預算之中，華裔社區受關照。（記者李晗 / 攝影）

經過了舊金山市議會層層審核，府會雙方在6月底達成協議，直接面向亞裔社區的撥款項目也持續增加。這部分撥款都是直接面相亞裔社區，但是許多在治安、警察方面的預算，也是華裔社區的關心重點。

議會預算委員會主席楊馳馬（Matt Haney）表示，很多的預算是市長方面主導，但是最終的預算中，議會成員通過自己可以動用的增補預算資金（add back），加入了很多幫助散房（SRO）家庭、華埠清潔等等的項目，幫助華人社區。

華埠居住著很多散房居民。市府預算中也加入了幫助散房家庭的項目。（記者李晗 / 攝...
華埠居住著很多散房居民。市府預算中也加入了幫助散房家庭的項目。（記者李晗 / 攝影）

散房家庭補助 幫助弱勢

所謂的散房家庭補助，指的是市政府能夠向部分散房家庭發放補助，應對租金上漲，或者是搬入「可負擔住房」時房租增加的問題。這個並非是新項目，只是今年項目擴大，可以幫助更多家庭。

議會預算委員會副主席安世輝（Ahsha Safai）說，對這個散房的補助項目非常驕傲，幫助弱勢的家庭。此外，安世輝也動用了自己的議員增補，將會在自己的區內（外米慎Excelsior）建設一個亞太裔的青少年中心，提供青少年的服務項目。他提及在作為預算委員會成員，了解華裔社區關心的治安話題，因此很多社區防暴力、治安大使、受害人服務、應急響應的撥款都有支持。

文化藝術發展 加強資助

安世輝特別提及即將華埠展開的李小龍（Bruce Lee）展覽。這部分是在市長提出的預算案中，有40萬的資金。他說，自己雖然是地理上距離華埠最遠的市議員，但是自己已經在市政方面工作21年，和許多華裔社區機構工作緊密，因此也知道很多華裔社區的藝術文化項目都很少獲得資助，因此今年預算中也特別加強這一部分。

此外，華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）主推了華埠的清潔項目，即加強水車在華埠街頭洗街。據悉該撥款將會由工務局與私營企業合作，增加一些水車等。佩斯金辦公室也特別提到即將在明年回歸的「麵條文化節」（Noodle Fest），這個將會是由華埠餐廳與北岸區（小義大利）的餐廳一起合作的美食文化活動。佩斯金也料將在周二是提出部分細微的修正案，幫助散房家庭。

議會將會在20日周二時一讀表決這項總額131億的預算案。

預算 華埠 華裔

上一則

聖火點燃→傳遞 華運會起跑

下一則

加州迪克西山火延燒1萬3500畝 已14%受控

延伸閱讀

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照
紐約華埠地鐵搶匪拉扯背包 致母子跌落樓梯 婦人重傷

紐約華埠地鐵搶匪拉扯背包 致母子跌落樓梯 婦人重傷
疫後起飛 華埠首場嘉年華登場 美食、表演大集合

疫後起飛 華埠首場嘉年華登場 美食、表演大集合
洛縣警長：華人社區搶案 是地區性問題 非城市警局可解決

洛縣警長：華人社區搶案 是地區性問題 非城市警局可解決

金山市長專欄／金山將建高品質的可負擔房屋

金山市長專欄／金山將建高品質的可負擔房屋

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
桑尼維爾姚姓醫生因涉嫌強吻病人被捕。（桑尼維爾公共安全局提供）

桑尼維爾1醫師 強吻女病人被捕 還有誰受害？

2021-07-13 02:00
最新研究指出，喝咖啡可能有益肝臟健康。(Getty Images)

研究：咖啡降慢性肝病風險 每天3、4杯獲益最大

2021-07-12 02:00
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-15 02:20
馬連縣Dalta變種病毒病例激增，當局推出新疫情數據表嚴密監視。（Getty Images）

灣區馬連縣Delta病例激增 疫情告急

2021-07-13 02:20

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年