反仇亞獲1.56億預算 加州亞太裔領袖振奮

加州議員和社區領袖共同宣布由州政府分配的，用於打擊反亞裔仇恨的新資源。(記者李怡╱攝影)

加州 議會多位議員日前與亞太裔社區的組織，共同在舊金山華埠的華人權益促進會（CAA）辦公室舉行記者會， 宣布由州政府分配的，用於打擊反亞裔 仇恨的新資源。自疫情開始以來，針對亞裔的仇恨事件急劇增加，加州議會亞太裔立法小組和其他亞裔組織一直在倡導政府投資新資源，來應對這一日益嚴重的問題。結果令人振奮：今年的州政府預算 中，將投入1.565億元用於解決針對亞太裔的仇恨事件。

本次記者會上，州議員和社區領袖宣布了關於該預算的更多詳細信息，解釋為何投資基於社區的組織，以及社區為中心的援助方法是如此重要，這些資源將帶來哪些改變。

以下是這項撥款的具體用途：佔本預算大部分的1.1億元撥款，將給予地方性社區組織，為仇恨事件受害者提供必要幫助；1000萬元的撥款將用於幫助「停止仇恨亞太裔」組織，用於追踪、應對和預防種族偏見和相關事件帶來的傷害；1000萬元將用於亞太裔的數據項目，以提高關於亞太裔面臨的需求、挑戰和障礙相關的數據收集和數據公正等。此外還有1000萬元將用於支持各少數族裔媒體機構，確保這些媒體能夠為加州的亞太裔社區和其他缺乏資訊的社區傳達重要信息。

會議一開始，州眾議員邱信福(David Chiu)感謝他的同事、紐森州長，和許多在這推進份預算的過程中為亞太裔社區發聲的倡導者。

「停止歧視亞太裔」（Stop AAPI Hate） 聯合創始人潘偉旋(Vincent Pan) 說道：「我們對能夠為推動這一歷史性的1.565億元撥款做出貢獻感到十分自豪。這筆撥款中一半以上將分配給從事歧視預防工作，並為受種族主義和歧視影響的人提供幫助的社區組織。希望其他州尋求解決反亞太裔仇恨問題的方法時，也可以將社區組織的努力納入解決方案中」。

社區青年中心主任溫靜婷表示，在亞太裔社區面臨迫切挑戰的情況下，這種以社區為中心的援助方法將能夠建立符合文化背景和多語言能力的支援團隊，為仇恨事件的受害者和倖存者提供資源和援助，而不應該在悲劇發生後僅僅靠「GoFundMe」來獲取資源。

州眾議會預算委員會主席，眾議員丁右立（Phil Ting）說：「幾十年來，亞太裔社區一直渴望被看到和聽到。現在我們可以致力於研究如何從一開始就防止這種攻擊的發生。每個人都有權利安全地購物、上學和安心享受我們的社區生活，不用擔心受到無端的攻擊。我希望通過這一歷史性的投資，我們的社區會再次感到安心安全。」