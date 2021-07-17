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加州編300萬LGBTQ教育經費 全美先例

編譯組／綜合報導
加州州長紐森編 LGBTQ教育經費。（美聯社）
加州州長紐森編 LGBTQ教育經費。（美聯社）

加州州長紐森本周簽署的年度預算法案中，納入LGBTQ學校教育課程的300萬元經費。多元性向團體因此大表欣慰，因為他們已經爭取多年，而加州也不愧開放領先之名，成為全美第一個編入LGBTQ教育經費的州。

倡議團體平等加州（Equality California）指出，這筆經費將能讓加州教育廳建立一套多元認同的課綱，幫助教師協助LGBTQ＋等多元性向的學生。他們強調，正當跨性別兒童受到攻擊的頻率增加之際，加州能夠正視且編列預算，的確能讓學校更為安全又能幫助學生。

平等加州指出，紐森此舉應為他們的邁向成功的一步。前任州長布朗（Jerry Brown）曾在2018年否決類似法案，因他認為已有類似法案。2019年，現為聖地牙哥市長的格洛里亞（Todd Gloria）在州議員任內提出 LGBTQ教育經費，但因為經費缺乏最後遭到剔除。

新編列的預算將涵蓋以下議題：教導學校如何適切面對霸凌與騷擾；如何辨識出LGBTQ的年輕學子，以及確認他們是否遭到霸凌或欠缺家庭、社區認同；強化LGBTQ+學生的輔助，包括諮詢與生活協助。

倡議團體認為，來自教師的協助效益最大，因為研究顯示，教師在學生遭到霸凌時適時現身，最能給予多元認同學生自信面對的勇氣。

全美倡議團體GLSEN在2020年進行的調查發現，69％的多元性向學生在校內碰到騷擾，57％因為外貌、54％因為性別認同而碰到麻煩，10%的LGBTQ學生曾經受到身體傷害，包括打、踢，甚至武器攻擊。

LGBTQ 加州 教育

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