我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

加州州府撥款2650萬助華埠買大樓 打造新地標

記者李晗 / 舊金山報導
位於華埠都板街的大樓。（記者李晗 / 攝影）
位於華埠都板街的大樓。（記者李晗 / 攝影）

加州州府的預算案已經簽訂，其中包含了一筆2650萬的撥款，資助舊金山華埠社區購買華埠一棟大樓。目前社區的計畫是將該棟大樓重新裝修，打造一個集美國華人歷史、文化、藝術、社區機構於一體的全新地標式建築。

7月15日，社區代表與官員在大樓地址前召開發佈會。這棟樓位於華埠都板街（Grant Ave）800號，處於華埠的中間。該計畫其實自上世紀開始就在醞釀，現在是有全新成立的「華埠媒體與藝術協會」（CMAC）作為幕後主導。

CMAC是華埠眾多非盈利社區團體的聯盟，包括中華文化中心，天使島移民站基金會，華人權益促進會，美華歷史學會，亞太裔委員會，亞美媒體中心（CAAM）等。前舊金山估值官、市議員鄧式美（Mabel Teng）則是CMAC的領導者之一。

丁右立（發言者）在州府爭取到了2650萬的撥款。（記者李晗 / 攝影）
丁右立（發言者）在州府爭取到了2650萬的撥款。（記者李晗 / 攝影）

之所以能夠獲得這筆巨額的千萬撥款，也要歸功於舊金山選區的華裔州議員、加州議會的財政委員會主席丁右立。丁右立表示，近期針對亞太裔社區成員的仇恨事件令人震驚，這也告訴大家必須投資於教育和宣傳，來宣傳亞太裔為加州、為這個國家的帶來的眾多貢獻和價值。他認為，這個新的規畫中的大樓地標，將是一個學習和開放思想的地方，同時也為亞太裔社區提供一個安全的空間。

目前整個大樓出售的事宜尚未完全結束，目前的進展情況是，業主已「接受報價」（offer accepted）。負責此案的房地產經紀何海寧（Ning Ho）也在當天的發佈會現場。他表示，業主非常支持這個項目，因此樂見其成。何海寧表示，現在不能透露大樓出售的價格，只能說價格對於社區而言是一個「很划算的交易」（good deal）。

鄧式美也說，大樓之後會全新裝修，目前一切的計畫都還是在初步階段。目前大樓內還有其他的租客，鄧式美表示會好好跟他們談。

華埠社區團體想要購買大樓的事情一波三折。此前社區想要購買同在都板街上的皇后酒樓舊址，後來一直談不攏，一度鬧出爭議。直到後來社區尋找到了都板街800號的新地址。

華埠 加州 舊金山

上一則

電擊槍、無人機…金山警察執法新科技 緩解暴力衝突

下一則

加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

延伸閱讀

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元
世界晚報／美東華埠不太平 華男被搶中槍 六旬婦遭性侵

世界晚報／美東華埠不太平 華男被搶中槍 六旬婦遭性侵
就是他~ 紐約華埠強吻性侵搶劫觀光客 男嫌近照公布

就是他~ 紐約華埠強吻性侵搶劫觀光客 男嫌近照公布
男子穿防彈衣携刀槍駕車試圖闖洛杉磯聯邦大樓被捕

男子穿防彈衣携刀槍駕車試圖闖洛杉磯聯邦大樓被捕
反仇亞起而行 加州州長紐森撥1.6億補助

反仇亞起而行 加州州長紐森撥1.6億補助

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

「百人會」傳奇父女檔 老爸是創投之父 女兒衝破銀行界天花板

2021-07-10 16:51
最新研究指出，喝咖啡可能有益肝臟健康。(Getty Images)

研究：咖啡降慢性肝病風險 每天3、4杯獲益最大

2021-07-12 02:00

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植