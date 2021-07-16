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陳仁宜宣布參選主計長 強調台灣背景

記者江碩涵／史丹福報導
陳仁宜（Lanhee J. Chen）正式宣布角逐加州主計長大選，並發布他個人競選影片。（圖：翻攝自陳仁宜競選影片）
陳仁宜（Lanhee J. Chen）正式宣布角逐加州主計長大選，並發布他個人競選影片。（圖：翻攝自陳仁宜競選影片）

史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任陳仁宜（Lanhee J. Chen）日前正式宣布角逐加州主計長大選，並發布他個人競選影片，強調主計長對政府的監督性與重要性，並期待自己將帶給加州更好的未來。

陳仁宜在片中強調自己來自於台灣的背景，父母胼手胝足在美國打拚的歷程，以及自己求學經驗和家庭生活。他說，主計長在政府中具有相當重要的角色，不僅可以監督政府，同時也要把關納稅人的稅金。

他在片中提到，今年5月「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站上揭露，加州花了3200億元稅金，但主計長余淑婷（Betty Yee）卻拒絕公開詳細支出。陳仁宜表示，這些都是納稅人的錢，身為主計長，更應對州府的財政要有問責制和公開透明。

陳仁宜說，加州人想要一個問題解決者，他們不希望把政治意圖帶進來，人民要的是州府公僕能夠對人民負責。「但如果所有的政府官員全都來自同個政黨，是很難的，我認為不同的政治派別更有助於政府運作」。

陳仁宜成長於南加州聖蓋博谷，雙親是台灣移民。他在片中分享了自己小時候的照片，並說自己的父母一切歸零來到美國重新出發，他從小看著父母胼手胝足、白手起家、犧牲奉獻，他也因此對家庭生活有更深刻的體會。他經過了求學歷程以及擔任共和黨政要幕僚，如今他最大的貢獻，就是發揮長才、角逐主計長職位。

陳仁宜目前參選的最大挑戰，就是共和黨在加州一向勢單力薄，加州多以民主黨為主流。陳仁宜初選的主要對手將是民主黨加州平稅局(Board of Equalization) 非裔委員郭嫻 (Malia Cohen) ，曾擔任過舊金山市議員。以及南加州蒙特利公園市華裔市長饒影帆(Yvonne Yiu)。

陳仁宜在影片中分享他的雙親來美國打拚的過程，以及他小時候的照片。（圖：翻攝自陳仁...
陳仁宜在影片中分享他的雙親來美國打拚的過程，以及他小時候的照片。（圖：翻攝自陳仁宜競選影片）

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