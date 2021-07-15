通膨席捲灣區 疫後經濟雪上加霜

通貨膨脹襲捲灣區，物價狂飆，對居民與勞工造成生活成本壓力。（美聯社）

灣區 幾乎所有東西的成本都於6月攀升，導致居民與勞工 原已被迫面臨新冠病毒相關經濟困境，雪上加霜。美國 勞工統計局13日報告，灣區6月份整體通貨膨脹比去年同期上升3.2%，是繼4月份大幅飆漲3.8%之後的再次大漲。

最近報告顯示，消費品價格自今年2月開始狂飆，當時的年度通膨率為1.6%，現通膨率已上升2倍。在新冠疫情爆發數月、即2020年4月到12月，灣區年度通膨增長範圍為最低1.1%至最高僅為2%，物價於這9個月內的平均漲幅為1.5%。

汽油、肉品、家禽、魚類、雞蛋、電力、天然氣與二手車是推動灣區6月份物價上漲的主要項目。根據勞工統計局公布數據，以下是灣區6月份物價上漲情況：

•無鉛汽油價格上漲41.6%

•二手車與卡車價格上漲44.2%

•肉品、家禽、魚類、雞蛋成本上漲5.2%

•電價上漲8.7%

•通過管道連接到家庭的天然氣價格漲幅為3.8%

•外食消費上漲4.2%

•乳製品價格上漲3%

聖荷西州大6月30日舉行的經濟高峰會上，研究機構「燈塔經濟」 (Beacon Economics)經濟學家桑柏格 (Christopher Thornberg)在會中發出警告，目前通膨困境可能迅速成為近數十年來最嚴重的情況。

2021年前六個月的灣區消費價格上漲2%，同等於2020年全年的2%漲幅。這些物價上漲趨勢，使得4月及6月的年度物價漲幅更加明顯。2021年前半年，消費者最大痛苦與交通相關，但部分食物相關類別物價上漲，對灣區居民與勞工來說，也特別殘酷。全國範圍來看，6月消費者指數比去年同期上漲5.4%。現今通膨速度可能高於聯邦儲備銀行的預估，可能迫使聯儲會提高利率以抑制物價上漲。

不過，第一信託顧問公司(First Trust Advisors)首席經濟學家偉斯伯瑞(Brian Wesbury)表示，也有部分分析師認為，無須擔憂，近來通膨情況僅為新冠疫情封閉期間以來，自較低價格反彈，或來自供應鏈地區價格擠壓。這並不代表走向持續通膨高漲。

然而，桑柏格比較美國目前通膨與1970年代物價飆漲情況之後認為，「有許多事需要擔心」(There is a lot to worry about)。