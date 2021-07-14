2745名消防英雄加築防火線 加州最大山火漸受控制

加州今年最大山火「貝克沃斯複合山火」火勢逐漸受控。（美聯社）

加州 今年最大山火 「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex）的救火工作13日獲得進展，火勢逐漸受控。

由「糖火」（Sugar Fire）和「多塔山火」（Dotta Fire）構成的「貝克沃斯複合山火」位於普盧默斯國家森林（Plumas National Forest）內，在迅速延燒多日並燒過395號公路之後，13日開始緩和。

美國 國家森林局發言人柯沙克（Kimberly Kaschalk）表示，截至13日下午，貝克沃斯複合山火面積擴大為9萬3000畝，共2745名消防員繼續沿著火場南部邊緣和西南角加築防火線，目前約46%已受到控制。13日救火重點放在火場北部邊緣的蘇格洛夫（Sugarloaf）和草景（Meadowview）地區，派出多部直升機和灑水機進行灌救。

柯沙克說：「當地天氣非常、非常乾熱，但至少飛機和直升機已經可以進入火場上空救火。」

柯沙克指出，靠近多悠鎮（Doyle）多棟建築物已被焚毀，但損害評估小組還無法進入火場計算到底有多少建築物或房屋被毀。

拉森縣（Lassen County）警方建議多悠、米爾福特（Milford ）和赫朗（Herlong）的居民繼續保持警戒，留意火災改變的狀況，包括沿著山脊是否出現零星火災，以及是否有足以造成小火快速延燒的強風。

加州其他危險的大火還包括瑪德拉縣（Madera）和瑪利波薩縣（Mariposa）的「河流山火」（River Fire），13日下午火場面積已從12日的4000畝加倍擴大為9500畝，僅15%受控，五棟建築物已被焚毀，瑪德拉縣六個地區的居民已被下令撤離。

河流山火爆發於11日，加州森林防火廳（Cal Fire）官員表示，高溫、低濕度，加上強風吹拂火花，是使河流山火延燒迅速的主因，目前還不知道起火原因。

俄勒岡州的「靴統山火」是美國目前面積最大的山火。圖為民眾從遠處觀看「靴統山火」濃煙。（美聯社）

全國跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）指出，美國目前有超過1萬4000名消防員正在撲滅總面積近1萬畝的火災，其中面積最大的是俄勒岡州佛利蒙威納瑪國家森林（Fremont-Winema National Forest）的「靴統山火」（Bootleg Fire），13日面積擴大為20萬2240畝。