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今年已71兇殺案 打造安全屋崙 警長也來示威遊行

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警長阿姆斯壯和華埠藍天使義工等多個社區組織，舉行「為了安全的屋崙而站出來」聚會和示威活動，希望重視社區安全。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯和華埠藍天使義工等多個社區組織，舉行「為了安全的屋崙而站出來」聚會和示威活動，希望重視社區安全。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）和華埠商會主席陳錫澎、藍天使義工及多個社區組織，10日在美麗湖舉行「為了安全的屋崙而站出來」（Stand Up For A Safe Oakland）的聚會和示威活動，希望重視社區安全，社會各界團結一心，減少暴力。

雖然阿姆斯壯等與會人員沒有明說，但聚會矛頭直指警局預算削減問題。市議會前不久通過的兩財年預算，將市長薛麗比提議的警局預算減少1800多萬，挪用於預防暴力和社區服務，以便讓警員專注於暴力犯罪。這一舉措被外界解讀為削減警局預算。市長薛麗比和市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas），為預算問題已數次隔空交戰。勵琪認為警局預算實際增長3850萬。而薛麗比認為，一年後，市議會授權的警員服務水準比現在減少88個職位，包括明確削減41名911增援警員，人們將最強烈地感受到警員回應緊急呼救能力的減少。

屋崙警長阿姆斯壯和多個社區組織，舉行「為了安全的屋崙而站出來」聚會和示威活動，希...
屋崙警長阿姆斯壯和多個社區組織，舉行「為了安全的屋崙而站出來」聚會和示威活動，希望重視社區安全。（記者劉先進／攝影）

聚會現場，有多位非裔社區領袖出席並講話。一位女士深情讀出最近屋崙槍枝暴力遇難者名字，有人舉起逝者的照片。多個居民抬起一口空棺材，寓意無辜枉死的受害者。

阿姆斯壯表示，截至目前，屋崙今年已發生71起兇殺案。此次的活動並非要分裂屋崙，而是要團結屋崙。團結警局和預防暴力部門，動員社區合作，緩解槍枝暴力，而不是只靠執法部門的努力。「71起兇殺案是在太多了，這不只是一個數字問題，而是關於人的生命。逝去的人，是社區成員，也是我們的家庭成員和兄弟姐妹。」

阿姆斯壯說，今天要大家支持活動，不是要支持警局，而是要支持社區和屋崙市。「我不管你站在那一邊，但希望有一個安全的屋崙，不應該有爭論。事實上，有太多的人害怕外出，老人不敢去商店，年輕人以驚人的速度死亡，如果你不能為一個安全的屋崙而站出來？你還能站出來幹什麼？」

屋崙警長阿姆斯壯和多個社區組織，舉行「為了安全的屋崙而站出來」聚會和示威活動，希...
屋崙警長阿姆斯壯和多個社區組織，舉行「為了安全的屋崙而站出來」聚會和示威活動，希望重視社區安全。華埠商會主席陳錫澎（左四）也到場參與。（記者劉先進／攝影）

陳錫澎表示，就在前段時間，他非裔好友的兒子埃斯佩霍（Nicholas Espejo）開車行駛在路上，被人從後面射殺。得知此事後，他非常悲痛。陳錫澎呼籲所有人齊心協力，終結暴力，「我們都熱愛這個城市，無論來自哪裡，無論是亞裔、非裔還是西裔，我們必須同舟共濟，確保城市的領袖也做一樣的事情，保護社區安全。」

非裔市民約翰遜（Phillip Johnson）說，他不支持撤資警局，而希望改革警局。維護社區安全，還是需要警局出馬。

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