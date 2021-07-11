手續複雜惹民怨 加州議會聘請專員 助民申請EDD失業金

申請失業金時EDD的回信。（視頻新聞截圖）

疫情失業金 的申請，讓許多民眾都感到困惑，紛紛求助於他們的加州 立法官員。因此加州議會也特別聘請專員，幫助他們處理選區居民的失業金問題。

加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）此前一直備受爭議，因為失業金的申請處理等等過程複雜，讓許多失業民眾苦等救濟。

而今，新加州眾議會所聘請的專員已經開始上班，幫助在申請EDD救濟時遇到問題的居民。

「我們已經處理了2000多個申請問題案子，」麋鹿林（Elk Grove）選區的民主黨州眾議員庫珀（Jim Cooper）說。 「現在我們這個月有大約270個失業申請問題積壓在我的辦公室裡。」

對於共和黨議員帕特森（Jim Patterson）來說，積壓的失業金申請問題的案子的數字更高。帕特森說，自己所有七名員工都要處理類似的工作，因為很很樂意為選民做這件事，試圖解決數千起居民們申請失業金遇到問題的案件。

兩位立法者都表示，辦公室收到的有關EDD的電話、電子郵件和信息，在過去一年中持續上升。事實上，仍有數千人向加州議會的議員辦公室尋求幫助。「這絕對是一場災難，」帕特森說。 「它沒有得到改善。」因為案件太多了，他的七名工作人員每人都被指派處理1000多個類似的案子。

因此加州議會的領導層採取了前所未有的舉措，就是聘請專員來處理EDD的問題。庫珀說，議會有足夠的錢來聘請這兩名員工，讓他們能夠全職工作來解決這些問題。也就是說，現在是議會領導層撥款，來僱傭那些專門來處理EDD索賠的事情。

「我們感到非常沮喪。」庫珀說。他認為EDD必須改變一切，不再像往常一樣。首先是加州車管所（DMV），現在是EDD。

傳媒就此聯繫了EDD部門，就議會聘請員工處理所有這些索賠發表評論。EDD部門的人通過郵件回應表示，已採取多項行動來繼續改善服務，包括提供更好的在線幫助，以幫助索賠人避免延誤。同時EDD部門也說，將在未來幾天和幾周內進行更多改進，以幫助EDD進一步應對疫情挑戰下的失業金索賠。

議員帕特森說，EDD缺乏處理索賠的能力，這正在影響議會處理選民其他問題的能力，因為議員辦公室在花費大量時間幫助選民處理失業救濟的問題。庫珀也表示同意，他說DMV、加州交通廳（Caltrans）、州主計長辦公室，所有辦公室都面臨很多問題。但是自從疫情大流行開始以來，他們所有人的工作都幾乎讓位給了處理EDD的問題。

帕特森說，最終這問題都落在了州長紐森（Gavin Newsom）的辦公桌上，紐森需要對加州人服務。帕特森和庫珀都表示，他們的員工已經筋疲力盡了，他們很高興得到幫助，但沒有跡象表明他們收到相關請求的速度放緩。

兩位立法者都表示，這是一個兩黨的問題，一系列推動EDD內部變革的法案，正在立法機構內闖關，以防止此類問題再次發生。