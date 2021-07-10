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Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

編譯組／灣區9日電
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

由於Delta變種病毒在加州快速傳播，新增新冠病例不斷增加，灣區已被聯邦列入重點觀察名單，再度凸顯接種疫苗的急迫性。

由於灣區過去一周新增病例大幅增加，美國疾病防治中心（CDC）9日將灣區列入重點觀察名單。CDC數據指出，灣區過去一周病例增幅高達85%。除了確診病例增加，住院人數也回升。自6月15日以來，灣區新冠住院人數已增加近50%，加州增加約37%。

鑑於加州多個地區疫情升溫，幾宗大型疫情都與高傳染性的Delta變種病毒有關，舊金山衛生官員現在更新政策，要求醫院、療養院、監獄和收容所所有工作人員必須在9月15日前接種疫苗，史丹福大學醫院9日也宣布了類似的新政策。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）在發布最新疫苗接種命令後表示，沒有任何衛生命令可以完全預防感染，但在Delta病毒病例不斷增加的不樂觀情況下，只有接種疫苗才能幫助弱勢人口抵禦病毒。

舊金山更新的疫苗政策適用於在高風險場所工作的民眾，包括私人職場，例如私人醫院和療養院，但公家機關職員如警員和消防員則除外，他們只有在疫苗獲美國食品藥物管理局（FDA）完全批准後才必須接種疫苗。美國三種疫苗目前僅獲得FDA的緊急批准。

史丹福醫院發言人金麗莎（Lisa Kim，音譯）9日也宣布，旗下所有醫院和醫療系統的員工都必須在8月15日前接種疫苗。金麗莎說：「考慮到這一高度傳染性病毒的威脅，我們決定加入其他醫療體系一起採取這項緊急行動。」

聯邦衛生官員擔心，如果Delta病毒繼續不受控傳播，會產生更多突變。專家表示，Delta病毒的傳染性是原始新冠病毒的兩倍，也比春季肆虐的Alpha病毒（英國變種病毒）高出40%到60%。

Delta病例目前在加州新增病例中占四成，其確診率從6月15日的每10萬人中有2.5例，上升到現在每10萬人中有4例，灣區多縣也有類似的趨勢。

疫苗 灣區 加州

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