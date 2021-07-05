華埠升旗慶獨立日 釋放信息：華人也是美國一分子

眾多僑領、社區人士出席華埠的升旗禮。（記者李晗／攝影）

7月4日美國 獨立日，舊金山華埠 舉行了升旗儀式慶祝，眾多僑領、社區人士出席。現場也邀請了舞龍舞獅團隊進行表演，吸引了民眾、遊客駐足圍觀，節日氣氛熱烈。

中華總會館的獨立日國慶升旗儀式，是華埠每年的傳統。當天上午11時，大家聚集在士德頓街的總會館的門口，參與儀式。舊金山上海協會李美玲獲邀出席演唱國歌。

新任總董余健全在升旗儀式上致辭。（記者李晗／攝影）

新任總董、舊金山警察委員余健全（Larry Yee）在升旗儀式上致辭表示，華僑的先賢來到美國奮鬥，為了後人的福祉不懈努力。他也特別提及中華總會館的歷史，包括總會館當年參與了黃金德（Wong Kim Ark）案的訴訟，為在美出生公民權打下基礎。寧陽主席朱汝湛，肇慶主席司徒仲山，岡州主席曾卓然，三邑主席關家澄，通事黃國康出席活動。

當天中華總會館門前佈置了美國國旗圖樣的氣球，參與的僑領和民眾手上都揮舞著國旗。前總董、現任中華總會館中文書籍李殿邦表示，華人慶祝美國國慶，就是要釋放一個信息，即華人也是美國的一份子，為美國社會作出了很多貢獻，而不是美國的二等公民。

舞龍舞獅讓氣氛熱烈，許多遊客駐足圍觀。（記者李晗／攝影）

儀式結束之後，舞龍舞獅、敲鑼打鼓的表演也讓現場氣氛熱烈，大量遊客也在士德頓街上圍觀、拍照，參與慶祝活動。

就在總會館兩街之隔的地方，同源會（Chinese American Citizens Alliance）也在繼續在舉辦二戰華裔退伍軍人的金章授予儀式。不少華裔的退伍軍人都在華埠出席活動。在升旗儀式上，舊金山「美國退伍軍人會」（Cathay Post 384）的代表也在現場吹奏以及執行升旗典禮。