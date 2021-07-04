在灣區…持有、燃放煙火 小心違法挨罰

灣區許多市官員表示，國慶期間絕不允許私自燃放煙火。(美聯社)

灣區 各市的消防和警察 官員在獨立日前正緊鑼密鼓加強防火工作。他們指出，所有類型的煙火，包括那些被州消防局標記為「安全」的，在許多地方都是被禁止的。

阿拉米達縣只有三個城市允許使用任何類型的煙火，聖馬刁有兩個城市，聖他克拉拉有一個，而灣區許多縣一個都沒有。

「煙火在海沃德市和Fairview消防區是非法的，」該市周六在一份聲明中說。「嚴肅地說，不准有任何煙火，絕對不允許，零容忍。」

布倫塢警方和東康曲柯士達消防區在一段視頻中指出，即使是煙火也會引起火災，並使放煙火人受傷。

屋崙 警察局說，在屋崙，任何被發現擁有煙火的人，包括那些根據州政府指導方針標為「安全理智」的煙火，都將面臨至少1000美元的罰款。煙火的數量（和煙火大小）越大，受到的處罰也越重。

警方表示，周三對民眾提供的有人在東屋崙出售煙火的線索進行調查後，他們逮捕了一人，此人攜帶100磅煙火和3萬8000美元現金。

民眾若看到任何人使用或持有煙火爆竹，可撥打屋崙警察局煙火爆竹舉報電話（510）777-8814，屋崙居民可在全市六個消防站上繳非法煙火爆竹，由消防員銷毀處理。

聖他克拉拉縣的居民如果知道某處有非法燃放煙火爆竹的情況，請撥打電話（408）615-5580報警。

Los Padres國家森林公園禁止在已開發的露營地以外的地方生火，任何引起野火的人都可能要承擔滅火的費用。

全州所有297個允許燃放煙火的城市名單可在http://www.ca-fireworks.presskit247.com/content/content-article.asp?ArticleID=508找到，有關煙火爆竹監管的其他信息可瀏覽https ://www.readyforwildfire.org/more/fireworks-safety/。