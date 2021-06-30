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向顧客要數位疫苗紀錄？加州商家態度保留

編譯組／綜合報導
許多球場目前並未要求訪客出示疫苗接種紀錄，但未接種疫苗的球迷最好戴上口罩。(Getty Images)
許多球場目前並未要求訪客出示疫苗接種紀錄，但未接種疫苗的球迷最好戴上口罩。(Getty Images)

加州自6月15日全面重啟後，部分商家、餐廳會詢問顧客疫苗接種情況。加州日前公布的數位疫苗紀錄系統，可望讓企業更容易向顧客索要疫苗接種證明。

這個立意看起來很好，但目前為止，大部分商家、企業很少有人這樣做，也不計畫這樣做，最大原因是擔心拉遠與客戶距離。

Rustic Canyon Famiily餐廳集團總裁Joel Dixon說，他們計畫繼續要求客戶自我證明本身疫苗接種情況，而不要求進行數位證明。他認為，讓每位用餐者出示數位疫苗紀錄，從營運角度來說並不現實。

部分企業、商家仍有自己的疫苗證明規定。今年3月，該餐廳對旗下400多名員工實施強制性疫苗政策，除非他們有醫療或宗教豁免，否則需在7月1日前出示疫苗接種證明。新的二維碼數位系統，是另一種可接受的證明形式。

蒙羅維亞市製造商Roncelli Plastics Inc總裁Chris Cole說，他的工廠再次對外開放，數位驗證系統可能會有幫助。而內部員工已有疫苗接種紀錄。

未來幾個月，洛杉磯會展中心（LA Convention Center）將舉辦幾次不超過5000人集會，尚不需與會者提供疫苗文件。若舉辦超過5000人聚會，會展中心官員計畫接受數位疫苗接種證明。自6月15日起，洛市史泰博中心（Staples Center）訪客，需在參加活動的72小時內接種疫苗或出具陰性檢測報告，但他們接受自我證明。中心發言人Cara Vanderhook說，他們要求無論是否接種疫苗，入內都需戴口罩

按照加州重開指引，在球場等場合，接種疫苗與未接種疫苗者現在可坐在一起，而且入場時也不都要求證明已注射疫苗，所以公衛官員仍建議，未接種疫苗球迷最好戴口罩，除非吃東西飯或喝水時。

例如在南加迪士尼渡假區，完全接種疫苗者不需戴口罩，但他們也不要求提供疫苗接種證明，完全靠遊客的自覺。

疫苗 加州 口罩

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