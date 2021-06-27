現場教防身…金山華埠關愛博覽會 亞裔長者獲益

志願人員教授長者使用防身自衛用具。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 在6月26日周六期間，舉行了「亞裔 關愛博覽會」（AAPI Care Fair），吸引數百人前來參加，讓不少長者從中獲益。

當天活動在華埠的花園角廣場舉行，時間是下午1時至4時。雖然午後天氣炎熱，但是很多民眾都前來參加，其中很多是長者。同時眾多活動的合作方都有擺攤，現場也搭設了主舞台。

長者們在現場可以免費獲得自衛防身的工具，像是胡椒噴霧以及報警器。現場也有志願者在教授長者們如何使用這些器具。像是報警器如何拉開開關，然後再如何關上，或者是胡椒噴霧的使用方法。現場的志願者的身上也貼好了自己能夠說的語言，比如韓語、普通話、越南語等，讓英文程度有限的長者可以無障礙溝通。

「亞裔強勁」機構的代表在現場展示了自衛防身的一些技巧。（記者李晗 / 攝影）

此外，「亞裔強勁」（Asians Are Strong）機構的代表廖國良（Hudson Liao）、Jeremy Jong等人也在現場展示了自衛防身的一些技巧。他們在主舞台上展示，吸引大批民眾圍觀。數月前，「亞裔強勁」就已經在舊金山市政廳前舉辦過類似的自衛防身術活動，獲得好評。

亞裔關愛博覽會的概念最早源自紐約。兩名亞裔的年輕人陳梅曉（Michelle Tran）和瓊斯健二（Kenji Jones，音譯）發起了「飛越仇恨」（Soar Over Hate）的機構，同時經過了網上的募捐以及其他籌備，在紐約成功舉辦了一次博覽會。隨後他們將活動延展至了西海岸舊金山，惠及西海岸的這個主要的亞裔移民城市。

瓊斯健二表示，在兩地辦這個博覽會活動，感受很相像，都有很多人出來支持。至於會不會再次擴展到美國其他的城市，陳梅曉現在還沒有計畫，因為上一次在紐約的活動主要是在曼哈頓的華埠，她也認為未來會繼續在紐約市 的其他亞裔社區開展更多的這種類型的活動。

很多機構都有擺攤，像是Hate crime book（仇恨犯罪手冊）的攤位。（記者李晗 / 攝影）

不少本地的機構都和「飛越仇恨」合作，在現場擺攤位。像是Hate crime book的攤位，就在免費派發多種語言的「如何舉報仇恨犯罪」的小冊子。主創人員Esther Young Lim和其他志願者也在現場幫忙派發。此外活動上還有冥想、溝通療癒等環節。